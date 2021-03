Le pagelle della Fiorentina - Ribery è la mente, Pezzella e Milenkovic crollano nel finale

Risultato: Fiorentina - Roma 1-2

49' Spinazzola (R); 60' aut. Spinazzola (F); 89' Diawara (R)

Dragowski 5,5 - La Roma spinge ma fino agli albori del recupero del primo tempo non lo impegna: poi sul fendente di Pellegrini è attento. Non brillantissimo sul gol di Spinazzola, si rifà in uscita su Mayoral.

Venuti 5,5 - Contiene bene Spinazzola nell'arco di tutto il primo tempo, mentre nel secondo palesa qualche difficoltà al crescere della prova del suo dirimpettaio.

Milenkovic 5 - Non ha esattamente lo smalto dei giorni migliori, ma non si rende autore di errori da sottolineare. Fino all'azione decisiva, in cui Diawara arriva al gol vittoria anche per via della sua mancata salita con la linea.

Pezzella 5 - Fino agli ultimi due minuti sarebbe una prova di spessore del capitano, apparso per larghi tratti quello di un paio d'anni fa. Poi però il suo intervento su Diawara è rivedibile. Il voto è crollato in pochi istanti.

Martinez Quarta 6 - Primo tempo di altissimo livello: efficace nelle letture e aggressivo negli interventi. Spinazzola però gli passa accanto e va a insaccare il gol: lì da rivedere. Nel complesso però è il meno peggio in difesa.

Igor 6 - Sorpresa dell'ultim'ora, prende il posto di Biraghi e di fatto va a comporre una linea a cinque: copre gli spazi come vuole Prandelli. Poi si fa male ed esce.

(dal 43' Biraghi 6 - Entra con riscaldamento minimo, e di fatto la sua partita comincia solo nella ripresa. Nulla di straordinario, ma mette lo zampino col cross che causa l'autogol di Spinazzola).

Castrovilli 6 - Forse è un bene che oggi sia spostato a destra, per non pestarsi i piedi con Ribery. Non crea chissà quali pericoli, ma si sacrifica prima di uscire per un acciacco.

(dal 52' Kokorin 5 - Quasi un tempo intero per il russo, che però riesce raramente a farsi vedere, nemmeno a toccare il pallone. Molto defilato, è un subentro totalmente anonimo).

Pulgar 5,5 - Prima parte del match da dimenticare: perde un paio di palloni tremendi, venendo graziato solo da errori avversari. Contiene il numero di errori sulla lunga distanza ma non è sufficiente.

(dal 79' Borja Valero s.v.)

Amrabat 6 - Marca a uomo Veretout, tanto che rispetto al solito gioca sul versante opposto. Piuttosto in ombra per oltre un'ora, quando gli altri si stancano, però, il suo dinamismo torna utile. Conclude in crescendo.

Vlahovic 6 - Primo della sua squadra ad affacciarsi al tiro, sia nel primo che nel secondo tempo (soprattutto) serve un Pau Lopez reattivo per fermarne le bellicose intenzioni. Sufficienza abbondante.

Ribery 6,5 - Mente pensante di questa Fiorentina, è lui che orchestra le manovre più pericolose dei viola. Anzi, stasera le dirige quasi tutte. Dal momento in cui esce, zero pericoli creati dai suoi.

(dal 79' Caceres s.v.)

Allenatore: Prandelli 5,5 - Inutile girarci intorno, visti gli uomini della formazione iniziale il suo è un 5-3-2 più che un 3-5-2. La pressione ospite dei primi minuti sembra soffocare i suoi, che però trovano presto la bussola e il modo di non esporsi troppo, creando anche e finendo in crescita il primo tempo. La ripresa inizia malissimo, col vantaggio Roma: bravi i viola però a rialzare subito la china ed arrivare al pari, da lì però è un continuo crescendo Roma, che culmina con il beffardo gol di Diawara. Nel mezzo una gestione dei cambi non idilliaca del tecnico viola, come nell'ultimo slot utilizzato per togliere Ribery e Pulgar ed inserire Caceres e Borja Valero. Per salvarsi serenamente ci sarà da far meglio.