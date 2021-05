Le pagelle della Fiorentina - Ribery e Terracciano i migliori, Vlahovic si sacrifica

Risultato: Fiorentina - Napoli 0-2

56’ Insigne; 67’ aut. Venuti

Terracciano 6,5 - Pronto e sicuro sulle varie conclusioni da lontano di Zielinski, Ruiz e Politano, per fermare Insigne invece si appella a pali e traverse. In realtà gli para pure un rigore, ma non la ribattuta. Venuti poi lo spiazza: nessuna colpa.

Milenkovic 5,5 - Duella con Osimhen sia sul piano fisico che verbale, con tanto di invito a praticare la nobile arte del silenzio. Sembra tener botta ma galeotta fu la trattenuta (seppur non clamorosa) su Rrahmani che causa rigore e 0-1.

Pezzella 6 - Il capitano sembra aver ritrovato una forma migliore in queste ultime settimane, e nel primo tempo sembra addirittura poter reggere il confronto con Osimhen ad armi pari. Tra i meno responsabili là dietro.

Caceres 6 - Il Napoli concentra molto del suo sviluppo di gioco sulla fascia dove risiede l'uruguayano, che vede arrivare contro avversari in gran numero. Non si scompone, mantenendo un livello sufficiente fino in fondo.

Venuti 5,5 - Più sfortuna che colpe nella deviazione che manda fuori giri Terracciano sul mancino di Zielinski. Per il resto aveva badato sopratutto al sodo, preoccupandosi più di chiudere gli spazi che di provare ad avanzare.

Bonaventura 6 - La soluzione di continuità non sembra far parte del suo bagaglio per la partita di oggi, ma se regala numeri come quando imita Zidane nel primo tempo, può andar bene. Prova anche a colpire prima di uscire

(Dal 77’ Callejon s.v.).

Pulgar 6 - Il cileno ormai è l'unico vero e proprio titolare fisso nel centrocampo di Iachini e neanche oggi disattende le speranze del suo allenatore. La regia è sì ridotta al minimo, ma la sua azione di filtro è spesso ciò che serve.

Castrovilli 5,5 - Nel primo tempo gioca un po’ troppo a nascondino, soffrendo forse l’eccessiva vicinanza di un Ribery che in alcune situazioni lo offusca. Mette più carattere nella ripresa, tanto da essere ammonito, ma non basta

(Dal 66’ Eysseric 5,5 - Non è il momento migliore per subentrare, di fatto tra una rete e l'altra degli avversari. Non ha demeriti particolari, non più di altri, ma è vero anche che sbaglia troppi passaggi).

Biraghi 6 - Stantuffo di corsia, va a formare con Ribery e Castrovilli il triangolo in teoria più produttivo dell’intero undici. A referto potrebbe esserci un assist, ma Vlahovic è in fuorigioco. Prova onesta

(Dal 66’ Igor 6 - Le sue caratteristiche sono diametralmente opposte a quelle di Biraghi, e forse è per l'equilibrio complessivo che Iachini lo butta dentro. Non soffre, neanche spinge).

Vlahovic 6 - Dispensa sponde a dozzine, in meno di un quarto d’ora avrebbe segnato ma il guardalinee (a ragione) l’ha visto in fuorigioco. Non molla mai, sacrificandosi persino fin nei minuti di recupero in cui sfoga un po’ di rabbia sui cartelloni.

Ribery 6,5 - Meno collettivo del solito: nei 45’ iniziali perde qualche pallone di troppo per testardaggine o interpretazioni poco lucide nelle letture. All’intervallo gli divampa la fiamma dentro e nella ripresa cambia marcia, risultando il migliore dei suoi.

(Dall’83’ Kouame s.v.).

Allenatore: Iachini 5,5 - Nonostante la salvezza raggiunta già nell’ultimo turno, non ha voglia di regalare niente a nessuno per carattere e la risposta sul campo dei suoi nell’approccio ne è testimonianza. Primo tempo solido, nella ripresa il Napoli viene fuori sfruttando anche qualche piccola ingenuità dei suoi. Di sicuro né lui né la sua squadra si sono scansati, come alcuni timori della vigilia parevano suggerire. Il Napoli ha vinto perché è stato più forte.