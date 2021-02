Le pagelle della Fiorentina - Vlahovic-Castro gemelli del gol. Eysseric sorpresa di serata

Fiorentina-Spezia 3-0

Marcatori: 51’ Vlahovic, 64’ Castrovilli, 83’ Eysseric

Dragowski 6 - Non fa interventi di rilievo nonostante il forcing dello Spezia nel primo tempo. Una deviazione nel secondo tempo come unico episodio da segnalare.

Milenkovic 6,5 - Bada al sodo. Non sbaglia praticamente niente.

Pezzella 6 - Agudelo falso nuove gli crea più di un problema. Lotta ma non avere un riferimento fisico da marcare. Se la cava con l’esperienza

Martinez Quarta 6,5 - Dei tre centrali è il più in palla. Dinamicità e buone chiusure. Nella ripresa cala la pressione dello Spezia e la serata diventa più tranquilla.

Venuti 6 - Prestazione ordinata. Rispetto a Biraghi tiene più la posizione e lavora in fase difensiva. (dall’85’ Caceres sv)

Bonaventura 5,5 - Nel vuoto totale del primo tempo viola si vede poco pure lui. Esce per un problema alla caviglia. (dal 45’ Castrovilli 8 - Un pallone e manda in gol Vlahovic. Poco più di dieci minuti dopo va in rete anche lui. Decisivo. Cambia la partita.)

Pulgar 5,5 - Primo tempo brutto come quello di tutta la Fiorentina. Nella ripresa migliora ma la sensazione è che sia dovuto più al calo dello Spezia che a meriti suoi. Rispetto alla Samp un passo indietro.

Amrabat 5,5 - Quando i liguri spingono lui rincorre letteralmente tutti. Precisione e giocate decisive però non se ne vedono. Appare in confusione rispetto alle precedenti uscite. (dal 59’ Borja Valero 6 - Il suo dinamismo regala qualche certezza in più rispetto a quanto fatto vedere dall’ex Hellas. Buona gara per il Sindaco.)

Biraghi 6,5 - Nella prima frazione lo Spezia spinge molto dalla sua parte. Entrambi i gol arrivano da due suoi pallone nel mezzo. E’ il giocatore che crossa di più in A e si vede. (dall’85’ Igor sv)

Kouame 5 - Si muove tanto, un paio di progressioni ma senza creare alcun tipo di pericolo. La squadra è troppo bassa per poterlo supportare. Lui ci mette il suo con una scarsa verve, (dal 45’ Eysseric 7 - Si mette in marcatura su Ricci e questo scombina i piani dello Spezia. Da una sua apertura la Fiorentina crea l’occasione del 2-0. Piacevole sorpresa suggellata anche da un gol)

Vlahovic 7,5 - Il primo tempo non ha un pallone giocabile. Nella ripresa il primo che tocca lo butta dentro. Se la Fiorentina continua a tenersi relativamente lontana dalle posizioni veramente pericolose della sua classifica è per merito suo. Se c’è da segnare tocca sempre a lui. E sul finire del match si regala anche la gioia di un assist.

All. Prandelli 6,5 - Il primo tempo della sua squadra fa pensare al peggio. Fiorentina spenta e senza alcuna idea. Nella ripresa l’ingresso di Castrovilli cambia il match. In gol, oltre al dieci, anche il solito Vlahovic. Con lo Spezia alla ricerca almeno della rete della bandiera poi tutto diventa più facile.