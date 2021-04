Le pagelle della Fiorentina - Vlahovic non perdona. Pezzella d'autorità, Ribery da censura

Risultato: Genoa - Fiorentina 1-1

13’ Destro (G); 23’ Vlahovic (F)

Dragowski 6 - Primo tempo senza parate, raccoglie il pallone di Destro dalla rete dopo esser stato tagliato fuori. Più chiamato in causa nella ripresa, soprattutto nelle uscite. Lì dimostra coraggio.

Milenkovic 5,5 - Si ritrova troppe volte messo in scacco da Destro. Sul gol di quest’ultimo, poi, è poco reattivo nella lettura al pari di Quarta. La sua prestazione migliora nel secondo tempo.

Pezzella 6,5 - Nell’azione del vantaggio rossoblu lascia la sua zona, ma per il resto si fa valere con autorità nei duelli, specie contro Scamacca, di cui annulla lo strapotere fisico. Nel finale, poi, determinante chiusura su Zajc.

Martinez Quarta 5,5 - Sorpreso due volte sul vantaggio rossoblu: si perde l’inserimento di Scamacca e tarda di quell’attimo fatale nella lettura della sua sponda. Unico, ma pesante errore di un pomeriggio fatto pure di finezze.

Caceres 5,5 - Scelto per contenere Zappacosta, si rivela compito tanto arduo da costringere Iachini a cambiarlo di fascia con Venuti nel finale di primo tempo. A sinistra si limita al minimo, prima di uscire.

(dal 71’ Biraghi 6 - Uno come lui ha bisogno di campo da attaccare, ma quando entra serve più che altro coprirne. Si applica, senza sbavature).

Bonaventura 6 - Sembra sempre a un passo dalla magia, ma non riesce mai a concretizzare i colpi ad effetto che a corrente alternata tira fuori dal cilindro. Quando la partita si fa più difensiva, lascia il campo.

(dal 71’ Eysseric 6 - Iachini lo inserisce nella mischia con l’idea di garantire comunque qualità, anche in una fase di lotta. Lui mette più energia che finezza, il suo allenatore ringrazia).

Pulgar 6 - Regia dalla corta gittata e improntata all’essenziale, è più pericoloso sui calci piazzati. Una disattenzione a fine primo tempo potrebbe costare cara senza un attento Pezzella: è l’unico macro-errore.

Castrovilli 6,5 - Torre per l’1-1, raccoglie il lancio di Pezzella dalla difesa e lo trasforma in assist di testa. Ha voglia di prendersi responsabilità, e si vede, anche se non tutte le giocate entrano. Dalle imbucate fino addirittura a una rovesciata: ci ha provato.

(dall’83’ Callejon s.v.)

Venuti 6 - Avrebbe più margine per spingere, ma finché è sul lato del piede debole viene contenuto abbastanza facilmente da Biraschi. Iachini lo mette contro l'intraprendente Zappacosta, e nel complesso tiene.

(dall’88’ Amrabat s.v.)

Vlahovic 7 - I compagni non riescono a coinvolgerlo con continuità, ma al primo pallone buono non perdona: invitato al mancino, il suo tiro a incrociare è perfetto. Iachini ritrova un giocatore più maturo e completo anche sul lavoro sporco.

(dall’88’ Kouame s.v.)

Ribery 4 - Primo tempo abbastanza anonimo, poi trova il modo sbagliato di entrare negli highlights. Intervento da censura su Zappacosta, non a caso non protesta neanche un po’ per l'espulsione.

Allenatore: Iachini 6 - Bagna il suo ritorno con quello che è senza dubbio un 5-3-2. Alla prima, vera trama del Genoa uno svarione di reparto costa l’1-0. Con un’azione stile football, contraltare della costruzione dal basso, i suoi trovano però subito il pareggio. Il rosso a Ribery complica le cose, ma la risposta che riceve è da incorniciare, visti i problemi recenti. Il punto portato a casa certamente gli farà piacere, vista l’ultima mezz’ora da assetto difensivo totale.