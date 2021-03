Le pagelle della Juve - Arthur, ma che che combini? Morata si divora un gol e sparisce

vedi letture

Juventus-Benevento 0-1

(68’ Gaich)

Szczesny 6 - Messo in difficoltà dai compagni in avvio, se la cava. Può poco o nulla sulla rete di Gaich.

Danilo 4,5 - Fa di tutto un po’ e stavolta torna anche nel suo ruolo originale. Non è un bomber, ci mancherebbe, ma ha sul destro due palle gol che manca. E qualche responsabilità, sia pure marginale, sull’1-0.

Bonucci 6 - Nel peggiore dei casi, la Juve s’affida al suo lancio lungo. Gara impegnativa, di fatto è l’unico a salvarsi lì dietro.

De Ligt 5,5 - Parte col brivido. Poi bella gatta da pelare, quel tanque lì. Sul gol non ha colpe, negli altri 90 minuti Gaich lo mette a ferro e fuoco e soffre.

Bernardeschi 5 - La Juve a sinistra ha una falla. Non è colpa sua, ma non la riempie. Tanta, troppa, fatica.

Kulusevski 5 - Gli spunti ci sono, la personalità meno se troppo spesso cede il palcoscenico ai compagni quando serve innestare la marcia superiore. Regala poco alla partita.

Arthur 4 - Il ritorno più atteso, lezioso ma con qualche idea. Fino a quando non decide di offrire agli avversari l’assist per l’1-0 di Gaich. Topica clamorosa. (Dal 74’ Bentancur 5,5 - Non può essere l’uomo della svolta, ci mette almeno un po’ di garra).

Rabiot 5,5 - C’è chi fa peggio. Più che bocciato, senza infamia e senza lode. Qualche scambio positivo, un paio di intuizioni, tanta corsa per tenere testa agli avversari. Niente di che, appunto. (Dal 74’ McKennie 6 - La miglior condizione è ancora lontana, la sosta senza convocazione è la miglior speranza per rivederlo al massimo).

Chiesa 5,5 - La Juve ha Fede, ma non sempre le basta. È l’unico a cercare di accendere la luce, come troppo spesso gli capita. Forse provoca un rigore che Abisso non concede, comunque è l’ultimo a mollare.

Ronaldo 5 - Celebrato come GOAT, svaria cercando spazi che non trova. Si sbatte e sbraccia, s’allarga e prova a mettersi la Juve sulle spalle. Da lui ci si attenderebbe che vi riesca.

Morata 4,5 - Quando non è in giornata è un piccolo dramma offensivo. Butta alle stelle un pallone che basterebbe spingere in rete, subisce il tunnel di Hetemaj che è un po’ la fotografia della partita. Sparisce spesso.

Pirlo 5 - Ha poche scelte, è un dato di fatto. Di conseguenza, non può cambiare la partita in corsa. Imbrigliato dall’amico di mille battaglie, che per diventare allenatore è andato a risciacquare i panni nelle categorie inferiori. Il destino è beffardo. E stavolta la fortuna non c’entra.