Le pagelle della Juventus - Finalmente Kulusevski. Cristiano Ronaldo unica nota stonata

vedi letture

JUVENTUS-GENOA 3-1 - 4' Kulusevski, 22' Morata, 49' Scamacca, 70' McKennie

Szczesny 6.5 - Impedisce nel primo tempo a Scamacca di riaprire la partita. Non può nulla sul gol subito.

Cuadrado 6.5 - Appena accende il turbo la Juve fa gol, da una sua invenzione nasce la rete del vantaggio. (Dal 46' Alex Sandro 6 - Partecipa alla manovra offensiva dei bianconeri e prova a pescare il jolly da fuori).

De Ligt 6.5 - Domina la sua zona per quasi un tempo poi sale in cattedra Scamacca che si rivela avversario scomodo e in un paio d'occasioni lo fa penare.

Chiellini 6 - Parte forte murando due avversari, poi Scamacca gli va via e Sczesny ci mette una pezza. Anche Pjaca lo mette in difficoltà.

Danilo 7 - Duttilità e qualità. Prima a sinistra, poi a destra una volta uscito Cuadrado. E poi da sinistra nuovamente azzecca il corridoio giusto per il gol di McKennie.

Kulusevski 7 - Tempo cinque minuti e indovina l'angolo sbloccando la partita. È un pericolo costante e con più decisione avrebbe potuto migliorare il suo score. Di sicuro un bel segnale di ripresa rispetto alle ultime prestazioni. (Dal 68' McKennie 6.5 - Entra e dopo due minuti segna. Nei minuti di recupero può persino segnare la doppietta. Il modo migliore per riabilitarsi).

Bentancur 6.5 - Prestazione complessivamente buona, per l'importanza nella costruzione della squadra. Qualche pallone perso compensato da alcune belle aperture.

Rabiot 6.5 - Prestazione solida, spezza l'azione altrui e la ribalta. E quando può cerca la gioia personale. (Dall'84' Ramsey sv).

Chiesa 6.5 - Quando parte in velocità è incontenibile. Sembra avulso dal gioco per i primi 20 minuti. Poi con un lampo dei suoi crea il 2-0, anche se non è lui il marcatore. Anche nella ripresa mette il turbo e spaventa i genoani, anche se pecca sul più bello. (Dal 74' Arthur sv).

Morata 6.5 - Segna il più facile dei gol, ma ha il merito di esserci. Sempre nel vivo dell'azione offensiva. (Dal 68' Dybala 6 - Nel poco tempo a disposizione mostra qualche buona giocata non trovando però la via del gol).

Cristiano Ronaldo 5 - Anche i migliori sbagliano a porta vuota, è il suo caso oggi pomeriggio. Ha la fortuna che il palo centrato trovi pronto Morata. Qualche giocata nella ripresa ma non tale da giustificare la sufficienza.

Allenatore Andrea Pirlo 6.5 - Squadra in forma, che ha il pieno controllo della partita. Quando Ballardini passa al contrattacco con i primi cambi, risponde e azzecca i suoi. Prestazione solida, risultato che poteva essere anche più ampio.