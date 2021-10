Le pagelle della Lazio - Pedro ira di Dio. Immobile letale. Cataldi decisivo per l'equilibrio

Risultato finale: Atalanta-Lazio 2-2

Reina 6 - Per la prima frazione aiuta la squadra a gestire i forcing dell’Atalanta. Sul gol di Zapata impossibile intervenire così come sul tap-in vincente di De Roon al 94’

Hysaj 6,5 - Torna titolare dopo il turno di riposo contro la Fiorentina e si trova a duellare con Maehle e a gestire Pasalic quando si allarga. Solido.

Luiz Felipe 6 - Buona prestazione sia singolarmente che col compagno di reparto.

Acerbi 6,5 - Fantastica chiusura su Zapata a fine primo tempo. Gestisce la retroguardia con solidità ed esperienza.

Marusic 6 -Come il collega sull’altra corsia oltre a tenere a bada il diretto avversario deve controllare Ilicic quando si allarga dalla sua parte. Zappacosta lo mette in difficoltà in più di un’occasione. Perde il confronto con Zapata in occasione dell’1-1.

Milinkovic Savic 6,5 - Presenza costante sia in mediana che quando la squadra sale. Suo l’assist del 2-1 di Immobile.

Cataldi 7 - Deve guidare i tempi di gioco e al tempo stesso controllare sia Pasalic che Ilicic. Delizioso il pallone che da il via al gol del vantaggio e quello ad inizio ripresa che mette Immobile di fronte a Musso. Sarri ha trovato il suo play di centrocampo. Dal 76’ Lucas Leiva sv.

Luis Alberto 6 - Sarri punta per la seconda volta consecutiva sullo spagnolo dopo il turno infrasettimanale. Cresce rispetto alle prime apparizioni ma il pressing dell’Atalanta lo costringe spesso a limitare il raggio d’azione. Dal 70’ Basic 6 - Aiuta la squadra a contenere le folate dell’Atalanta nel finale del match.

Pedro 7,5 - In gol per la seconda gara consecutiva. Prestazione superlativa per lo spagnolo che dà il via anche all’azione del secondo gol capitolino.

Immobile 7 - Bello il movimento che lo porta al tiro prima del gol di Pedro. Sbaglia un gol ad inizio ripresa, mentre al 73’ non sbaglia. Dall’84’ Muriqi sv.

Felipe Anderson 5 - Il più in ombra fra i titolari. Spesso troppo largo e fuori dal gioco. Poco ispirato per tutto il tempo. Dal 78’ Raul Moro sv.

Maurizio Sarri 6,5 - Ripropone lo stesso undici iniziale visto contro la Fiorentina con l’eccezione del ritorno di Hysaj in difesa. La squadra tiene botta ai ritmi dell’Atalanta andando anche due volte in vantaggio. Pedro ancora una volta decisivo e Cataldi sempre più importante per gli equilibri della squadra. Unica nota negativa Felipe Anderson apparso fuori dal gioco.