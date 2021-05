Le pagelle della Lazio - Strakosha rende il passivo meno amaro, Muriqi da dimenticare

Risultato finale Sassuolo-Lazio 2-0

Strakosha 6,5 – Il tiro di Kyriakopoulos è potente e preciso, ma da quella distanza è lecito attendersi una reazione più pronta da parte dell’estremo difensore. Nulla può sul rigore di Berardi, mentre si supera su Caputo nel finale.

Marusic 6 – Quello di difensore nei 3 non è certo il suo ruolo, ma il montenegrino si adegua facendo di necessità virtù. Attento e puntuale, non commette nessuna sbavatura.

Parolo 5,5 – Per Inzaghi ormai è un difensore centrale e lui si è calato perfettamente nel ruolo. La velocità di Defrel lo mette in difficoltà, ma se la cava grazie all’esperienza. Nella ripresa, però, il fallo su Caputo che vale il rigore per il Sassuolo e la fine del match.

Radu 6 – Dalle sue parti agisce Berardi, un cliente sempre scomodo che svaria su tutto il fronte offensivo, ma riesce a limitarlo giocando sull’anticipo e facendo valere spesso il fisico.

Lazzari 6 – Le sue accelerazioni sono un pericoloso costante per la difesa del Sassuolo e in un paio di occasioni rischia di far male alla retroguardia neroverde costringendo gli avversari ad usare e maniere forti e guadagnando diverse punizioni da posizione interessante. (Dal 86’ Armini sv – Pochi scampoli di match, il giusto per fargli assaggiare il campo)

Akpa Akpro 5,5 – Troppo impreciso in fase di costruzione, non riesce quasi mai a trovare il passaggio illuminante per il compagno né tantomeno l’inserimento che gli permetta di rendersi pericoloso dalle parti di Consigli. Una serata storta la sua. (Dal 80’ Moro sv – Dieci minuti nei quali non ha occasione per incidere)

Leiva 6 – Solito impegno in mediana dove sradica palloni non tirando mai indietro la gamba. Esce a 10 minuti quando ormai non ne ha più. (Dal 80’ Escalante sv – Pochi minuti, giusto il tempo per far rifiatare un Leiva ormai allo stremo delle forze)

Cataldi 5,5 – Qualche intuizione interessante, una buona occasione ma anche qualche pausa di troppo all’interno di un match non certo indimenticabile per lui. (Dal 87’ Bertini sv – Spiccioli di match per far assaporare a un giovane il palcoscenico della Serie A)

Lulic 6 – Il capitano, che potrebbe essere all’ultima da giocatore della Lazio, ci mette l’anima. Corre, lotta e tenta anche la conclusione ma la fortuna non lo assiste quanto meriterebbe.

Correa sv – Poco più di un quarto d’ora, poi l’argentino è costretto ad abbandonare il campo per un guaio muscolare. (Dal 18’ Fares 6 – Il suo ingresso ha il potere di dare spinta alla manovra offensiva, fino a quel momento decisamente spenta. Mette in area un paio di cross interessanti che però i compagni non sfruttano)

Muriqi 5 – L'impegno, da parte dell’attaccante kosovaro, non manca, ma nelle due occasioni che gli capitano fallisce in maniera clamorosa dimostrando tutti i suoi limiti.

All.Inzaghi 6 – La Lazio non ha più nulla da chiedere al campionato e forse neanche lui. In quella che potrebbe essere stata la sua ultima gara sulla panchina laziale opta per il turnover. Un rischio calcolato che non pregiudica la prestazione di una squadra già con la mente proiettata alle vacanze.