Le pagelle della Repubblica Ceca U21 - Sasinka e Jedlicka in luce, Vitik soffre

vedi letture

Repubblica Ceca U21-Italia U21 1-1

Marcatori: 31' Scamacca, 75' Maggiore (A)

Jedlicka 7 - L'uscita su Scamacca è disperata e infatti non produce effetti, ma l'errore è della linea, non suo. Blinda bene il suo palo sulla botta di Cutrone in chiusura di primo tempo, dopo l'intervallo veste il mantello da supereroe.

Vitik 5 - L'impressione che trasmette precocemente agli avversari è quella di una certa labilità se messo sotto pressione. Non segue il taglio di Scamacca sull'uno a zero dell'Italia. O meglio, lo fa, ma tardivamente.

Chalus 6 - Contiene i danni come può, con qualche falla qua e là. Dei tre dietro è quello che soffre meno gli assalti degli azzurri: bravo a reggere fino in fondo.

Krejci 5,5 - Su quel lato va spesso in affanno, e non è un caso che nel primo tempo l'Italia provi ad azzannare la preda con la sua catena di destra.

Holik 5,5 - Il sipario sulla sua gara cala dopo poco più di un tempo, a causa di un infortunio muscolare che rischia di metterlo fuori causa per l'intera durata della fase a gironi. Sorveglia il prudente Sala, propulsione prossima allo zero. (Dal 49' Granecny 6 - Servirebbe l'assist per l'uno a uno di Lingr, che è però in offside).

Bucha 5,5 - Arretra in cabina di comando, cedendo la trequarti a Karabec. Lotta serrata in mezzo al campo, ma è spesso falloso. Rivedibile anche in palleggio.

Sadilek 6 - Una velleità per tempo che non procura nemmeno un brivido a Carnesecchi. Mette sostanza e scherma la difesa, al netto di alcuni errori tecnici.

Sulc 5 - Il vantaggio italiano ha origine dal suo errore marchiano sulla sinistra: incespica sul pallone e spalanca una prateria al ribaltamento di fronte azzurro, rifinito da Scamacca.

Karabec 6 - Non pervenuto nella prima frazione: fluttua sulla trequarti campo fino a dissolversi, risucchiato nel traffico nella zona mediana del campo. Pochi palloni toccati, dialogo difficoltoso con i due avanti. Ha però origine dal suo calcio di punizione la sfortunata autorete di Maggiore. (Dal 79' Drchal s.v.).

Lingr 6 - L'urlo di gioia per il gol è strozzato in gola dall'assistente, che ravvisa (a ragione) il suo offside. Tanto lavoro sporco e poche altre sortite dalle parti di Carnesecchi, ma è una buona spalla per Sasinka.

Sasinka 7 - È lui il pericolo numero uno per l'Italia: sollecita in diverse occasioni Carnesecchi, che stasera è una saracinesca. Ma è lampante che sia leader tecnico e morale di questa Nazionale. (Dall'89' Janosek s.v.).

Karel Krejci 6 - Una formazione operaia che se la gioca ad armi pari per lunghi tratti contro una squadra indiscutibilmente più forte per valori. Un punto guadagnato, per come s'era messa.