Spagna U21, respinto il ricordo per Mingueza: contro la Repubblica Ceca non ci sarà

Niente sfida con la Repubblica Ceca per il difensore della Spagna Under 21 Oscar Mingueza, gara valida per l'Europeo Under 21. Il difensore del Barcellona era stato espulso durante la sfida con l'Italia dopo dopo un confronto testa a testa con Rovella (espulso anche l'Italiano). La Spagna aveva fatto ricorso per il turno di squalifica, ricorso che è stato respinto e per questo motivo Mingueza non potrà giocare contro la Repubblica Ceca.