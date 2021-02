Le pagelle della Roma - Borja Mayoral delude, Dzeko non cambia la gara. Bene Spinazzola

vedi letture

BENEVENTO-ROMA 0-0 Rivivi il live testuale di TMW

Pau Lopez 6 - Non viene praticamente mai impegnato. Comunque attento in uscita e sicuro tra i pali nelle poche occasioni nelle quali viene chiamato in causa.

Fazio 6 - Rispolverato a causa delle tantissime assenze nella difesa giallorossa ha fatto il suo compito senza sbavature. Partita sufficiente per l'argentino. (Dal 71' Juan Jesus 6 - Normale amministrazione in un momento della partita dove il Benevento pensa a difendere e non ad attaccare).

Mancini 6 - Guida la difesa e limita al massimo le sortite offensive di Lapadula. Sempre una garanzia, a prescindere dai suoi compagni di reparto, anche con la linea difensiva inedita di questa sera.

Spinazzola 6,5 - In un ruolo non suo si conferma comunque in ottima forma e riesce anche a farsi vedere in avanti. Nel secondo tempo ha più liberta e continua comunque a essere uno dei migliori.

Karsdorp 5,5 - Spinge meno del solito e nel secondo tempo non è preciso in un paio di occasioni nelle quali avrebbe potuto servire gli attaccanti in area di rigore. (Dal 71' Pedro 5,5 - Entra per dare più opportunità in attacco alla Roma ma non si fa vedere praticamente mai).

Villar 6 - Molti palloni passano dai suoi piedi e cerca di dare ordine e geometrie alla manovra. Meno incisivo del solito, anche quando è chiamato al tiro da fuori.

Veretout 5,5 - Meno preciso del solito. Non si nota praticamente mai e non riesce a inserirsi e a creare pericoli. (Dal 58' Dzeko 5,5 - La coppia con Borja Mayoral non dà i frutti sperati. Non si presenta mai dalle parti di Montipò).

Bruno Peres 5,5 - Inizia la sua partita sulla sinistra e non è a suo agio, soprattutto quando deve cercare il fondo per andare al cross. Nel finale passa a destra ma non riesce comunque a incidere come dovrebbe.

Pellegrini 6 - Tra i meno peggio in campo nella Roma ma non rende al massimo né nel ruolo di trequartista né quando viene arretrato dopo l'ingresso in campo di Dzeko. Sulla sua testa l'occasione più grande della partita nel recupero.

Mkhitaryan 6 - Non al top della condizione e probabilmente un po' stanco dopo le fatiche di giovedì in Europa League. Esce stremato a meno di dieci minuti dalla fine. (Dall'82' El Shaarawy s.v.)

Borja Mayoral 5 - Impalpabile la prova dello spagnolo con un netto passo indietro rispetto alle ultime uscite. Non funziona né come unico terminale offensivo né in coppia con Dzeko.

Fonseca 6 - Punta ancora su Borja Mayoral ma la scelta non paga. Nel finale prova a giocarsi tutte le carte offensive che ha a disposizione ma i suoi non riescono a sbloccare il risultato buttando via una grande occasione dal punto di vista della classifica.