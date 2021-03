Le pagelle della Roma - Che fine ha fatto Pedro? Pau Lopez, come se fosse Natale per Mertens

vedi letture

Roma-Napoli 0-2 al 90'

Pau Lopez 4.5 Si sistema dietro la barriera pensando di poter fermare la tempesta con un ombrello. Mertens lo vede e diluvia un arcobaleno preciso. Pure sul secondo gol il tempismo nell'uscita è quanto meno rivedibile.

Mancini 5.5 Negli episodi è il meno colpevole. Prova a tener le fila della difesa ma contro Insigne che spesso lo pressa, non riesce mai a impostare dal basso.

Cristante 5.5 Sulla seconda rete non è in posizione su Mertens. Non riesce a trovare verticali quando ha palla al piede e in fase di difesa, il belga non gli dà riferimenti. Gran campionato, ma questa gara è un nì.

Ibanez 5 Da quella parte Politano è ispirato, forse dalla voglia di riscatto dopo la mancata convocazione da parte di Mancini. Fatica e subisce le sortite del Napoli, troppo campo per il Napoli dalla sua.

Karsdorp 5.5 Quando spinge non si sente ma quando difende almeno riesce a non far sfrecciare Mario Rui da quella parte. Non più che discreto ma non sufficiente.

Pellegrini 5.5 E' stanco come è stanca tutta la Roma. A lui va il compito più improbo: difendere, riproporre, cucire, far ripartire, inserirsi, verticalizzare, concludere. Troppo: la riserva è corta, ma la parabola con cui prende il palo meritava di più. (dall'83' Kumbulla sv)

Diawara 5.5 Nella categoria dei meno peggio è forse il migliore. Davanti steccano sempre la prima pressione e si trova da solo a dover difendere l'intera linea. Sembra senza gettoni nel bel mezzo di un autoscontro in piena corsa. (dal 67' Villar 6 Slalom tra i giocatori del Napoli intorno al settantacinquesimo che è il segnale di vita della Roma. Non servirà a nulla ma è comunque un sussulto)

Spinazzola 5.5 Quando galoppa, fa sudare Hysaj. Solo che nel Napoli rincula e bene pure Politano e quando deve incidere, arrivare all'ultimo acuto, non riesce mai a servire cioccolatini ai compagni.

Pedro 4.5 Col tiro al volo al cinquantottesimo minuto di gara pare abbia regalato un pallone nuovo di zecca a una scuola calcio di Frascati. (dal 67' Carles Perez 5.5 Certamente più incisivo del connazionale, che da tempo sta giocando una stagione non all'altezza del suo palmares. Meglio, sì, ma non abbastanza)

El Shaarawy 5 Nei dintorni di Shanghai o di Bejing non ci sono Koulibaly. L'abitudine a certi marcantoni difensivi dev'essere ancora ritrovata: prova a inventare ma tutte le giocate son già state pensate da qualcun'altro.

Dzeko 4.5 Una desolazione malinconica, quella del bosniaco che sgomita tra Maksimovic e Koulibaly ma che tra i due fuochi si scotta a ogni tentativo. Perso e dispero nel golfo di Napoli, affonda con tutta la Roma. (dal 67' Mayoral 5 Entra ma non si nota. Se Dzeko quanto meno si vedeva per fisico e sportellate, lui viene fagocitato dalla difesa del Napoli.)

Fonseca 5 Prima della partita era stato chiaro: vietate le scuse e gli alibi. Sicché sull'altare di questa sconfitta non può esserci solo la riserva d'energia pagata dopo l'Europa. La Roma gioca male, sbaglia nei singoli e di squadra. Sconfitta con demerito.