Le pagelle della Roma - Dybala, una Joya per gli occhi. Pellegrini rivitalizzato da De Rossi

Risultato finale: Monza-Roma 1-4

Svilar 6 - Solo tre parate e tutte di facile realizzazione. Tocca anche il tiro di Carboni sul gol subito. Serata tutt'altro che complicata per il nuovo numero uno giallorosso.

Kristensen 6 - Poco più di un quarto di partita in campo, poi è costretto a uscire per infortunio. Dal 27' Celik 6,5 - In tribuna c'è Montella, commissario tecnico della sua Turchia, allora per l'occasione propone la miglior versione di sé, solida in difesa e propositiva in avanti.

Mancini 6,5 - Leader difensivo, neanche una piccola macchia nella sua duecentesima presenza in Serie A. Non disdegna anche qualche zingarata offensiva per riempire l'area con un uomo in più. Dal 77' Huijsen s.v.

Ndicka 6,5 - Preferito a Smalling, comincia forte, con un paio di chiusure importanti. In marcatura è pressoché perfetto.

Angelino 5,5 - Nulla da dire sulla qualità della spinta, molto da rivedere in fase difensiva. Soffre maledettamente sul suo lato, facendosi sorprendere da lanci e sovrapposizioni degli avversari. Dal 58' Smalling 6 - Nessuna sbavatura nello scampolo di partita in campo. Quando entra è lui a prendere per mano la difesa.

Cristante 6,5 - Pronti-via, crea la prima palla-gol giallorossa. Poi la rete la trova pure, cinque mesi dopo l'ultima volta in campionato, ma gli viene annullata. Continua a tenere alti i ritmi, anche se nel secondo tempo qualche errore non manca.

Paredes 7 - Solita prestazione completa in cabina di regia. Nel finale la impreziosisce con un calcio di rigore letteralmente perfetto, imprendibile per Di Gregorio.

Pellegrini 7,5 - La rappresentazione netta che nel calcio gli allenatori contano tantissimo. Messo nella posizione giusta, trasmessigli i principi giusti, è tornato il giocatore di classe che tutti conoscevamo. Dall'arrivo di De Rossi tre assist e cinque gol. Quello di oggi, poi, è semplicemente magico. Dal 58' Bove 6 - Un paio di giocate niente male, rifinisce bene per i compagni.

Dybala 8 - Con la tripletta al Torino non s'è saziato. Scende in campo con gli occhi della tigre e in un tempo confeziona due begli assist per Cristante (gol annullato) e Lukaku. Da rifinitore a finalizzatore, nella ripresa regala l'ennesima perla su calcio di punizione. Nono gol di un 2024 scintillante. Dal 76' Baldanzi s.v.

Lukaku 7,5 - Lavoro encomiabile spalle alla porta, forse il miglior centravanti del campionato in questo fondamentale. Trova un altro gol, il decimo del suo campionato (doppia cifra per l'undicesima stagione di fila), e non molla mai fino alla fine.

El Shaarawy 5,5 - Abbastanza impalpabile, si vede davvero poco e infatti la Roma predilige l'altra fascia. Nel finale sciupa una grossa occasione per il poker.

Daniele De Rossi 7,5 - C'è qualcuno che pensa ancora che nel calcio gli allenatori non siano importanti. Per fortuna che ci sono lui e questa Roma a smentirli: sesta vittoria nelle sue prime sette presenze da tecnico in Serie A. La trasformazione della squadra è sotto gli occhi di tutti e i meriti sono suoi: chi lo diceva che la Roma non poteva praticare il bel gioco? Il suo è bellissimo.