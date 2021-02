Le pagelle della Roma - Dzeko apre le danze, che impatto di Carles Perez. Bene Mayoral

Pau Lopez 6,5 - Rimedia a qualche disattenzione difensiva, come in occasione dell’errore di Cristante nel primo tempo. Fa sempre partire l’azione dal basso, forse un po’ troppo. Reattivo su Spolar nel primo tempo, nulla può sul tocco di Cristante.

Karsdorp 6,5 - Spostato da Fonseca nella linea difensiva a tre, come nel finale del match di andata. Molto preciso sugli attaccanti del Braga, da un suo recupero nasce il rigore poi fallito da Pellegrini.

Cristante 6 - Fa correre un brivido lungo la schiena dei tifosi quando, sulla pressione di Sporar, rischia di mandare in porta Galeno. Poi è sempre molto attento, sfortunato nella deviazione che porta al 2-1.

Mancini 6,5 - Ci mette il corpo e l’esperienza per frenare le punte avversarie senza concedere loro di arrivare alla conclusione verso la porta di Pau Lopez. Provvidenziale il suo salvataggio nella ripresa.

Veretout 6,5 - Non è un esterno ma si adatta con grande duttilità. I suoi recuperi sono sempre eleganti. Accompagna l’azione sulla corsia di destra andando al cross con la sua qualità (Dal 58’ Spinazzola 6,5 - Buoni gli interventi ad anticipare l’avversario. Affonda la corsa sulla sinistra e serve a Mayoral l'assist per il 3-1).

Diawara 6,5 - Va a tamponare a centrocampo con grande dinamismo recuperando molti palloni e cercando di far ripartire l’azione palla a terra.

Villar 6 - Tiene il pallone in mezzo al campo divincolandosi bene nel traffico. Cerca anche la verticalizzazione verso Dzeko per eludere la marcatura della squadra di Carvalhal (Dal 46’ Pellegrini 6 - Si presenta con uno stop sbagliato e si ferma una frazione di secondo prima su Sporar in area di rigore. Fallisce un calcio di rigore ma si fa perdonare con un assist al bacio per il 2-0 di Carles Perez).

Bruno Peres 6 - Quando c’è da accelerare sulla sua fascia di competenza è difficile da tenere a bada. Nella fase difensiva è sempre puntuale nell’anticipo sull’avversario.

El Shaarawy 6,5 - Il primo acuto della partita è una vera e propria perla: una conclusione a giro che Tiago Sa devia sul palo che porta poi alla rete del vantaggio di Dzeko. Palla al piede crea qualche pericolo alla difesa lusitana, prezioso anche nella fase difensiva (Dal 58’ Carles Perez 7 - Impatto ottimo sul match: si procura il rigore fallito poi da Pellegrini. Realizza il raddoppio e serve a Spinazzola la palla da cui nasce il 3-1 di Borja Mayoral)).

Pedro 6 - Un po’ troppo nascosto fra le maglie della difesa del Braga fino al minuto numero 38 quando fa partire un siluro dall’interno dell’area che si stampa sulla traversa. Sfrutta molto la sua rapidità fra le linee (Dal 76’ Mkhitaryan sv).

Dzeko 7 - Impiega poco più di un quarto d’ora per timbrare il suo terzo gol in Europa League e la sua marcatura giallorossa numero 106. Lesto ad approfittare di un pallone respinto dal palo e sblocca il match meritandosi gli applausi di Fonseca. Alza bandiera bianca per un problema muscolare (Dal 67’ Borja Mayoral 6,5 - Tanto movimento per aprire gli spazi agli inserimenti dei compagni di squadra, chiude il match nel recupero).

Fonseca 6,5 - Forte del 2-0 dell’andata, effettua diversi cambi nella formazione iniziale schierando Veretout esterno e Karsdorp nei centrali difensivi. Una vittoria meritata della sua squadra ma adesso il banco di prova si chiama Milan.