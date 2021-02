Le pagelle della Roma - Dzeko esulta, Mayoral risponde. Per El Shaarawy buon esordio

BRAGA-ROMA 0-2 (5' Dzeko, 86' Mayoral)

Pau Lopez 6 - Un'uscita sballata e rischiosissima nella ripresa, poi normale amministrazione senza rischi di sorta

Mancini 6,5 - Finisce la partita con la fascia di capitano al braccio e come unico difensore di ruolo presente in campo con la maglia della Roma. Anche per questo motivo è bravo a guidare senza sbandate la retroguardia

Cristante sv - Sfortunatissimo, si infortuna dopo una manciata di minuti (dal 7' Bruno Peres 6 - Viste le circostanze si piazza sulla corsia sinistra. Spinge senza forzare e tanto basta)

Ibanez 6,5 - Si prende buone responsabilità e pure qualche rischio, ma i fatti gli danno ragione e la prestazione è solida e convincente. Almeno fino all'uscita per infortunio a inizio ripresa(dal 55' Villar 6,5 - Entra in campo con grande personalità. Fa subito espellere Esgaio, poi tanti tocchi di classe e buona gestione del pallone)

Karsdorp 6 - A destra spinge poco, principalmente perché la Roma sviluppa maggiormente la manovra per vie centrali. Comunque non demerita, neppure con l'adattamento a terzo di difesa visti gli infortuni di Ibanez e Cristante

Veretout 7 - Meno appariscente rispetto alle ultime uscite. Per tutta la partita bada più al sodo senza forzare le giocate, poi si adatta come esterno destro e trova l'assist perfetto per il gol di Mayoral

Diawara 6,5 - Fonseca gli concede la maglia da titolare lasciando fuori Pellegrini e Villar e l'ex Napoli se la cava bene. Con personalità e buone giocate, come il lancio che da il là all'azione della rete di Dzeko

Spinazzola 6,5 - Pronti via, confeziona subito il cioccolatino che Dzeko non ha problemi a scartare. Con l'infortunio di Cristante arretra in difesa, nella ripresa con la superiorità numerica torna a spingere con qualità

Pedro 6 - Inizio un po' confuso, poi la sua qualità viene fuori. Buone trame con Mkhitaryan e Dzeko, trova un bel gol ma l'arbitro annulla (giustamente) per fuorigioco (dal 71' El Shaarawy 6,5 - Nell'azione del secondo gol della Roma c'è anche il suo zampino, col tocco perfetto che consente a Mkhitaryan di lanciare Veretout. Secondo esordio in giallorosso positivo)

Mkhitaryan 6,5 - Le azioni di qualità partono quasi tutte dai suoi piedi. Quando ha il pallone si ha sempre la sensazione che possa tirar fuori la giocata decisiva. Come a inizio ripresa quando trova il gol che però l'arbitro annulla per millimetrico fuorigioco

Dzeko 7 - Torna titolare e torna al gol, bello e da centravanti vero. Poi solito lavoro per la squadra e almeno altre 2 ghiotte occasioni. Nota lieta della serata, pur senza fascia da capitano al braccio (dal 71' Mayoral 7 - Spreca un paio di occasioni subito dopo l'ingresso in campo. Ma alla terza, quella giusta, non sbaglia su assist al bacio di Veretout)

Paulo Fonseca 7 - Lancia Dzeko titolare e Dzeko gli fa vincere la partita. Bravo a risistemare la sua squadra che a inizio ripresa resta con un solo difensore di ruolo a disposizione (Mancini). Lo 0-2 in trasferta è una seria ipoteca sul passaggio del turno e l'accesso agli ottavi di finale