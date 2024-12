Le pagelle della Roma - El Shaarawy e Saelemaekers imprendibili. Kone, allora fai tutto te

Svilar 6 - Krstovic lo spiazza dal dischetto, per il resto è ordinaria amministrazione. Ma con la sicurezza di sempre in mezzo ai pali.

Mancini 7 - Il gol di stasera riscatta l'errore sotto porta con l'Atalanta. Tutto da vivere il duello fisico con Baschirotto, che vede proprio Mancini imporsi sul secondo palla per insaccare il 2-1. Padrone delle palle alte anche in difesa.

Hummels 6,5 - L'intesa con Mancini e Ndicka aumenta di partita in partita. Anche oggi l'ex Dortmund gioca una gara di grande sicurezza, non rinunciando a proporsi neanche nella metà campo avversaria (Dall'81' Mario Hermoso s.v.)

Ndicka 6,5 - Per poco un suo colpo di testa non propizia il 2-0 di petto di Dybala a fine primo tempo. Solido e preciso in fase difensiva.

Celik 6 - Buon avvio, con un perfetto cross per Dybala già al 5', ma Falcone non si lascia sorprendere. Esce per infortunio dopo una ventina di minuti (Dal 23' Abdulhamid 6 - Mezzo voto in meno perché travolge Coulibaly causando il rigore con cui il Lecce trova l'1-1, mezzo voto in più perché serve a Pisilli l'assist del 3-1 su ottima intuizione di Dybala).

Kone 7,5 - Il francese è sempre più il nuovo padrone del centrocampo della Roma. Corre, recupera palloni e imposta pure, aggiungendo stavolta pure il gol (altra specialità della casa). L'azione con cui realizza il 4-1 è lo specchio della sua forza.

Paredes 6,5 - Non rinuncia a calciare da fuori, aspetto che senza di lui era mancato spesso a questa Roma, e mostra buone geometrie nel giropalla giallorosso. Calciatore ritrovato.

Angelino 6 - Non disputa una prova particolarmente brillante, badando a contenere anziché sganciarsi troppo in avanti. Scelta saggia perché c'è da difendere dietro a un El Shaarawy indemoniato.

Saelemaekers 7 - Il suo recupero è una delle migliori notizie per Ranieri e i tifosi della Roma. Apre le danze su assist di El Shaarawy e dà la costante sensazione di poter far male alla difesa del Lecce. Peccato per quel pallone calciato un po' troppo sufficientemente a fine primo tempo (Dal 56' Pisilli 7 - Il giovane talento scuola Roma entra bene in campo, siglando il 3-1 e firmando l'assist per il 4-1 di Kone. Cosa chiedergli di più?).

El Shaarawy 7,5 - Ha lo stesso voto dei marcatori perché c'è il suo zampino su almeno due gol. Oltre a questo, tantissima qualità e altrettanto dinamismo sul fronte offensivo di Ranieri, con un dialogo continuo con l'altro ex Milan Saelemaekers. Tra i migliori in campo (Dall'81' Zalewski s.v.).

Dybala 6,5 - Non segna, è vero, ma il suo ruolo da finto nove non dà punti di riferimento al Lecce e gli permette di dialogare liberamente coi compagni di reparto. Sfiora il gol di petto e propizia almeno 3-4 occasioni nitide da rete.

Claudio Ranieri 7 - Buona la quarta per Claudio, che riesce finalmente a esultare e mettere tre punti in saccoccia. La strada è ancora lunga, ma stasera la sua Roma ha dato un primo vero segnale di vita. E i numeri in zona gol, nonostante le gravi lacune del Lecce, fanno finalmente ben sperare.