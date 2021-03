Le pagelle della Roma - Mancini bomber. Pedro qualità infinita. Diawara così così

Roma-Genoa 1-0

Marcatori: 24’ Mancini

Pau Lopez 6 - Un tiro in porta nel primo tempo che controlla bene. Un altro intervento ad inizio ripresa col medesimo risultato. Per il resto non deve fronteggiare altri pericoli.

Mancini 7 - Ennesimo gol di testa decisivo. Di professione fa il difensore, ma in realtà è l’arma in più dell’attacco giallorosso.

Smalling 6,5 - Torna titolare e si riprende la mattonella centrale della retroguardia. Destro è un avversario pericoloso ma che si sgonfia col passare del tempo.

Cristante 6 - Schierato a sorpresa come braccetto di sinistra del tridente difensivo. Buona prestazione anche fuori ruolo.

Karsdorp 6,5 - Nella prima frazione non si vede molto, preoccupato dalle folate del Genoa. Così come Bruno Peres presidia la corsia di competenza senza subire troppo.

Pellegrini 6,5 - Senza Veretout tocca a lui fare il centrale di centrocampo. Pallone col contagiri per il gol di Mancini e tanta qualità nella gestione dei tempi.

Diawara 5,5 - Se Pellegrini è il fioretto del centrocampo all’ex Napoli tocca essere la spada. La scarsa abitudine a giocare dal 1’ fa sì che non proponga la sua prestazione migliore. (dal 59’ Villar 6 - Subito nel vivo del gioco più di quanto fatto dal compagno a cui ha preso il posto. Un palo colpito che grida vendetta)

Bruno Peres 6 - La sua facilità di corsa è cosa nota. Spiccano un paio di chiusure molto buone e il lavoro a supporto della squadra. (dall’85’ Spinazzola sv)

Pedro 6,5 - Ha più qualità lui nei piedi che il 70% dei giocatori presenti in campo. Gli spazi creati da Mayoral sono manna per le sue giocate. Costantemente un pericolo. Prende un palo di tacco che meriterebbe miglior fortuna. (dal 74’ Perez 6 - Ogni volta che ha il pallone fra i piedi accelera e obbliga il Genoa ad abbassarsi)

El Shaarawy 5,5 - Nella prima frazione è il meno efficace dei tre davanti. Aiuta i compagni ma in proiezione offensiva non è praticamente mai pericoloso. (dal 59’ Mkhitaryan 6 - La sua qualità gli permette di essere subito efficace. La scarsa lucidità dei compagni di squadra non trasformano in concreti pericoli i palloni giocati)

Mayoral 6 - Apre spazi per gli inserimenti dei compagni. Non dà punti di riferimento ai difensori del Genoa che sono costretti a rimanere sempre molto attenti ai suoi movimenti. (dall’85’ Fazio sv)

All. Fonseca 6,5 - La squadra si trova senza Dzeko e Veretout contro una delle formazioni più in forma del 2021. La squadra soffre la dinamicità del Grifone ma la rete di Mancini mette il match sui giusti binari. Pedro talento da preservare, Diawara scelta che non ripaga particolarmente. Cristante funziona anche da esterno della difesa a tre.