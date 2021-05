Le pagelle della Roma - Pellegrini devastante, Borja Mayoral in doppia cifra

Roma-Crotone 5-0

Marcatori: 2' st Mayoral, 25' st Pellegrini, 28' st Pellegrini, 33' st Mkhitaryan, 45' st Mayoral

Fuzato 6,5 - Viene impegnato poco, ma quando il Crotone si fa vedere in avanti, lui risponde sempre presente.

Reynolds 6 - Forse il meno brillante della squadra di Fonseca, deve ancora prendere le misure con un campionato difficile come quello italiano.(Dal 59' Santon 6,5 - Entra bene in partita, dà il La all'azione del primo gol di Pellegrini.)

Ibañez 6,5 - Un ottimo primo tempo, dalle sue parti non si passa. Resta negli spogliatoi dopo la fine del primo tempo per un affaticamento muscolare. (Dal 46' Juan Jesus 6 - Gara tranquilla, in difesa il lavoro è ridotto al minimo.)

Kumbulla 6 - Pochi problemi per la retroguardia giallorossa. L'ex Verona è sempre attento e preciso, soprattutto nel primo tempo.

Karsdorp 6,5 - Spinta costante sulla fascia, suo l'assist vincente per il poker firmato Mkhitaryan.

Cristante 6 - Fra filtro in mezzo al campo, aiuta in entrambe le fasi. (Dall'80' Zalewski S.V)

Darboe 6,5 - Esordio dal 1' per il classe 2001. Gioca senza paura, sembra quasi un veterano in mezzo al campo. Una prima da titolare decisamente buona. (Dall'80 Bove S.V)

Pedro 6 - Buon primo tempo, cala col passare dei minuti. (Dal 67' Pastore 6 - Entra bene in partita, dopo il suo ingresso la Roma dilaga. Talismano)

Pellegrini 8 - Dialoga bene con i compagni di reparto e prova ad impensierire Cordaz dalla distanza. Nella ripresa si scatena, segna due gol di pregevole fattura in pochi minuti e chiude la gara.

Mkhitaryan 7,5 - Dopo un buon primo tempo, inizia la ripresa con un assist al bacio per Borja Mayoral. Si ripete con Pellegrini, prima di mettere il sigillo personale. Suo il gol del 4-0 che di fatto chiude la partita con largo anticipo.

Mayoral 7 - Sua la prima occasione della gara, ma il suo colpo di testa finisce sulla traversa. Letale ad inizio ripresa, manda il pallone in rete col mancino su assist perfetto di Mkhitaryan. Nel finale segna di nuovo. E sono 10 in campionato.

Paulo Fonseca 7 - Aveva bisogno come il pane dei tre punti, che puntualmente sono arrivati contro il Crotone fanalino di coda e già da tempo retrocesso in serie B. Tiene a riposo alcuni big in vista delle prossime gare e lancia giovani interessanti.