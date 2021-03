Le pagelle della Roma - Spinazzola nel bene e nel male. Diawara, tanto oltre al gol vittoria

Pau Lopez 6,5 - Primo tempo molto positivo, soprattutto per la lettura del contropiede gigliato e l'anticipo su Castrovilli. Può ben poco sul clamoroso autogol di Spinazzola, in generale sempre sicuro nelle parate

Mancini 6,5 - Ribery è in giornata e lo fa penare, rischia fin troppo con una gomitata al francese che Calvarese punisce col giallo. Poi il perfetto lancio per la rete di Spinazzola risolleva morale e voto

Cristante 6 - Senza Villar è lui a dettare tempi e movimenti della squadra. Qualche lettura complicata in fase difensiva ma prestazione comunque positiva

Kumbulla 6 - Torna titolare e si fa notare per chiusure precise e agonisticamente cattive. Ottima la copertura che costringe Ribery a calciare fuori da buona posizione a metà ripresa (dall'81' Smalling sv)

Bruno Peres 6 - Il duello brasiliano con Igor vede spesso il viola uscire vincitore. Poi l'ex SPAL esce per infortunio e lui ha più spazio con Biraghi. Il risultato è una buona crescita nella ripresa (dall'81' Karsdorp 6,5 - Gioca dieci minuti e fa l'assist per il gol vittoria. Meglio di così...)

Diawara 7 - Ruba palloni a ripetizione in mezzo al campo, interrompendo trame interessanti della Fiorentina e risultando spesso e volentieri appoggio prezioso nel fraseggio stretto a centrocampo. Poi il gol vittoria, la delusione momentanea, l'attesa e la gioia dopo il check del VAR

Veretout 6 - Primo tempo con troppi errori, dopo le buone prestazioni del recente passato. Meglio nella ripresa, poi l'infortunio che lo costringe ad uscire dal campo (dal 62' Pedro 5,5 - Spazientito per l'ennesima panchina, entra nella ripresa e non sembra nella migliore delle giornate)

Spinazzola 6,5 - Le gambe girano bene e mette spesso in difficoltà Venuti sulla sua corsia. E' lui l'assoluto protagonista del match: gran gol per il vantaggio, clamoroso autogol per il pari viola. Ma in generale la sua prova è più che positiva, nonostante lo sbaglio

Mkhitaryan 5 - Assente ingiustificato nel primo tempo, anche nella ripresa fa ben poco per uscire dall'anonimato. Emblematico della sua difficile serata il tiro svirgolato a inizio ripresa da buona posizione (dal 67' El Shaarawy 5,5 - Dovrebbe dare imprevedibilità e saltare l'uomo, ci riesce solo in parte)

Pellegrini 6,5 - Gioca a tutto campo, in difesa e in attacco. Sua la conclusione più pericolosa del primo tempo della Roma, nella ripresa abbassa il raggio d'azione ma il rendimento resta di alto livello

Mayoral 5 - Si muove tanto e forse anche per questo non si vede quasi mai. Una sola occasione, nella ripresa, sprecata a tu per tu con Dragowski

Paulo Fonseca 6,5 - La Roma del primo tempo ha poche idee e troppa confusione. Quella della ripresa è più concreta anche se un po' troppo sbilanciata. Ma alla fin della fiera la decide lui con i cambi, quello di Karsdorp su tutti