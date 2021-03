Le pagelle dello Spezia - Marchizza il più pericoloso, Vignali travolto da Bernardeschi

JUVENTUS-SPEZIA 3-0

(62’ Morata, 71’ Chiesa, 88’ Ronaldo)

Provedel 6,5 - Fa quel che può, non subisce un tiro al bersaglio ma tiene in gara i suoi in una gara complicata.

Vignali 5 - Frabotta lo manda a terra dopo dieci minuti ed è un miracolo che non finisca subito KO. Bernardeschi lo travolge.

Erlic 5 - Grande tranquillità finché la Juve non ha un centravanti, alla prima occasione perde subito Morata e da lì è tutto un soffrire.

Terzi 5 - Con l’ingresso dello spagnolo affonda assieme a tutta la banda difensiva.

Marchizza 6 - Tra i più pericolosi in attacco ed è un dato rilevante. Attento dietro, anche se tra Chiesa e Kulusevski si fatica. (Dall’88’ Bastoni s.v.).

Estevez 6 - Ringhia e attacca, non è un caso che resti in campo dall’inizio alla fine.

Sena 6 - Prove di regia, contro il centrocampo della Juve può riuscirci. Nel secondo tempo in difficoltà come tutta la squadra. (Dall’88’ Agoumé s.v. Non infieriamo, ma perde un pallone pernicioso).

Maggiore 6 - Non approfitta fino in fondo degli spazi che potrebbe aggredire, ma la prova è nel complesso positivo. (Dal 72’ Acampora s.v.).

Gyasi 6 - Prova a mettersi in mostra, alcune belle iniziative ci sono. Lo Spezia non tira mai in porta e resta un fatto.

Nzola 5,5 - Chioma alla Rodman, riprende il suo posto al centro dell’attacco. Come il collega qui sotto, lo spazio lontano dal campo si fa sentire. (Dal 72’ Galabinov 5,5 - Più bravura di Szczesny o errore suo? Di sicuro, il rigore è un rammarico).

Farias 5,5 - Arrugginito, non sfonda ma c’è da dire che se la vede col migliore dei tre difensori bianconeri. (Dal 72’ Verde s.v.).

Italiano 6 - Mette sotto per un tempo la squadra campione d’Italia in carica. Poi l’ex compagno di corso e tuttora amico lo mette in scacco con i cambi: può fare poco, se la qualità della squadra è diversa. Esce a testa alta da Torino.