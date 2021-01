Le pagelle di Giampaolo - Toro migliore in Coppa che in campionato. Coraggioso ma sfortunato

Tuttosport nell'analizzare il lavoro di Marco Giampaolo nel match di Coppa Italia contro il Milan scrive: "Rispetto a sabato si vede tutt'altro Toro". Giudizio condiviso da tutta la stampa oggi in edicola. Il tecnico granata, scrive La Gazzetta dello Sport "dirige una buona partita difensiva, non concede spazi, gestisce con calma e corre pochi rischi". Positivo anche il commento di TMW sulla gara "preparata in modo decisamente migliore dal tecnico, ma continuano a mancare cattiveria e concretezza in attacco. Il lavoro sugli esterni non è eccezionale, la squadra spesso si abbassa in maniera eccessiva favorendo le avanzate del Milan". Toro, dunque, coraggioso, ma sfortunato. Almeno dagli 11 metri.

LE PAGELLE DI MARCO GIAMPAOLO

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5