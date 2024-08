Le prime parole di Koopmeiners: "Juventus il club più grande d'Italia. Per me è un sogno"

Il nuovo centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha parlato ai canali ufficiali della società della sua nuova esperienza in bianconero:

Ci descrivi le prime sensazioni?

"Sono molto felice di essere qui, per me è un sogno da molto tempo".

Cosa ti ha fatto scegliere la Juve?

"Per me è il club più grande d'Italia, tutto quello che ho visto del club è bellissimo, anche la maglia, come la squadra gioca, la storia. Secondo me è la squadra migliore della Serie A. Sono molto felice di unirmi a questo club, per giocare con questi calciatori e questo allenatore".

Hai già parlato con Thiago Motta?

"Ho parlato con lui, mi ha chiesto come mi sento, ma abbiamo parlato anche del modo in cui giochiamo e attacchiamo. Vogliamo fare bene in attacco, sicuramente anche in difesa, ma vogliamo segnare per i tifosi e per tutti. Abbiamo parlato di questo con il mister".

Hai visto le prime due partite della Juve?

"Sì, le ho viste. Sono molto contento perché abbiamo sei punti e siamo in testa al campionato. Ho visto una squadra che vuole attaccare, con sei gol fatti, penso, è stato un buon inizio".

Descrivi le tue caratteristiche principali?

"Mi piace segnare per la squadra, ma anche fornire assist. Voglio fare tutto per la squadra, anche in difesa. Voglio correre, giocare con energia, per tutti: per i giocatori, per il Mister, per il club e per i tifosi. Sono qui per vincere".

Come mai hai scelto il numero 8?

"Il numero 8 è molto speciale per me, nelle giovanili ho giocato sempre con questo numero, e anche all'AZ Alkmaar. Ho detto alla Juve che è un numero importante per me e loro mi hanno detto che era possibile prenderlo".

Un messaggio per i tifosi…

"Ciao bianconeri, come ho detto sono molto felice di essere qui, finalmente. E' stata una lunga attesa, adesso dobbiamo lavorare per vincere tutti insieme. Dai, Forza Juve".