Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 8 marzo 2021

Il Milan delle riserve batte un Verona irriconoscibile e resta in scia dell'Inter, con i nerazzurri impegnati questa sera nella spettacolare sfida fra bocche di fuoco con l'Atalanta. Roma e Napoli animano la lotta Champions, in coda alla classifica succede di tutto: il Crotone si rianima e rifila 4 reti al Torino, la Fiorentina dopo essere passata in vantaggio due volte, acciuffa il pari con il Parma in pieno recupero grazie ad un autogol dei Ducali. Nainggolan salva il Cagliari all'ultimo secondo, sono 7 i punti per Semplici in tre partite sulla panchina dei sardi. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 8 marzo 2021, che vi proponiamo di seguito: