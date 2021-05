Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di sabato 1° maggio 2021

Con una vittoria oggi sul campo del Crotone l'Inter dovrebbe aspettare solo che l'Atalanta non vinca domani col Sassuolo per laurearsi campione d'Italia. Questo sabato, dunque, la sfida più attesa è quella dello Scida. Ma anche Milan-Benevento, in programma alle 20:45, è fondamentale per l'una e per l'altra squadra, per la corsa Champions e per quella per la permanenza in Serie A. Di questo ed altro scrivono oggi i principali quotidiani, le cui aperture le proponiamo di seguito.