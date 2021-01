Le probabili formazioni di Inter-Milan: Conte sceglie Sanchez, Pioli fa rifiatare Calabria

Mancano poco più di 3 ore al derby di Coppa Italia fra Inter e Milan. Per provare a staccare il pass per le semifinali entrambi gli allenatori, Antonio Conte e Stefano Pioli, effettueranno delle rotazioni pur senza stravolgere gli impianti di base. L'Inter dovrebbe presentarsi con Kolarov in difesa la posto di Bastoni, mentre le corsie laterali saranno presidiate da Darmian e Perisic. Davanti, con Romelu Lukaku, spazio ad Alexis Sanchez.

In casa Milan i cambi saranno principalmente dettati dagli indisponibili. In porta Tatarusanu per lo squalificato Donnarumma. A destra turno di riposo per Calabria, al suo posto Dalot. Il centrocampo invece salvo sorprese vedrà Meité e Kessie a sostegno di Saelemaekers, Diaz e Leao.

Queste le probabili formazioni del match delle 20.45:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic