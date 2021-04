Le spese pazze di Monchi e il nuovo corso Fonseca: costato 181 milioni di euro

C'è un prima e un dopo, seppur sia temporalmente molto labile. Perché la Roma ha cambiato gestione nelle scelte rispetto a qualche anno fa, quando Monchi si è seduto sulla scrivania a Trigoria e ha cercato di rendere il club un nuovo Siviglia, ma che potesse arrivare a raggiungere vette anche più alte. Le cessioni di Alisson e Salah dovevano essere il comburente per trovare una quadratura nuova, una dimensione solamente immaginabile negli anni. Invece le spese sono state sballate (quasi) tutte. Dal 2017 al 2019, nell'interregno del dirigente andaluso, sono arrivati nomi di grido. Peccato che sembrassero più l'urlo di Munch che non quello della folla festante.

I tre più costosi dell'era Monchi arrivano a 90 milioni. Patrick Schick, 42, alla Sampdoria. Steven Nzonzi, che aveva già avuto proprio al Siviglia, per quasi 27 milioni (d'altronde era Campione del Mondo). E poi Javier Pastore, meglio soprassedere sull'ingaggio, 24 milioni. E poi Defrel a 15 milioni, Kluivert oltre i 17 - più le commissioni - e Olsen a 9. Coric, Marcano, l'acquisto con i pagherò di Cristante, Hector Moreno, Bruno Peres, lo sfortunato Karsdorp. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, quello di Monchi non lo è stato. Lo ha detto anche Pallotta, anche se forse il tempo poteva essere galantuomo solo con qualche altro anno in più.

Così se è vero che il Manchester United ha gettato soldi dalla finestra, probabilmente anche la Roma non si è fatta molti problemi a sperperarne nel corso degli anni. Qualcosa è cambiato con Fonseca. Perché se è vero che comunque i soldi per costruire i giallorossi attuali - settimi in classifica e con zero possibilità di arrivare in Champions se non dall'Europa League - sono stati 181 milioni, l'inversione di rotta è evidente. Spinazzola realmente ne è costati 7 - cedendo Luca Pellegrini - mentre Diawara è un altro scambio con Manolas, comunque bella plusvalenza. Semmai è da valutare l'arrivo di Pau Lopez, strapagato. Per il resto la Roma ha provato in qualche modo, da Mkhitaryan in giù, a essere più oculata.

C'è riuscita in parte, vista la perdita messa a bilancio e che sfora i 200 milioni. Meglio, però, non agitare lo spettro delle plusvalenze per non peggiorare ulteriormente la posizione. Ora, con Friedkin, bisognerà capire quale sarà la direzione da prendere post pandemia.

2021-22

Ibanez 9 milioni

2020-21

Mancini 13 milioni

Veretout 16 milioni

Smalling 15 milioni

Carles Perez 11 milioni

2019-20

Spinazzola 29,5 milioni

Pau Lopez 23,5 milioni

Cristante 22 milioni

Diawara 21 milioni

Villar 4 milioni

GLI ALTRI ACQUISTI

Schick 42 milioni

Nzonzi 26,65 milioni

Pastore 24,7 milioni

Kluivert 17,3 milioni

Defrel 15 milioni

Olsen 9 milioni

Coric 6 milioni

Karsdorp 16 milioni

Under 14,2 milioni

Bruno Peres 12,5 milioni

Juan Jesus 8 milioni

Gerson 18,6 milioni

Salah 15 milioni

El Shaarawy 13 milioni

Dzeko 11 milioni

Rudiger 9 milioni

Perotti 9 milioni

Alisson 8 milioni