Le ultime sulla Juventus: adesso è attesa per Nandez. Fatta per Kulu-Bentancur a Londra

vedi letture

Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e pressione su Nahitan Nandez. Il calciomercato della Juventus è decollato negli ultimi giorni con l’accelerata decisiva sull’attaccante serbo seguita a ruota da quella per il centrocampista svizzero del Borussia Mönchengladbach. Si tratta anche per l’arrivo di Nahitan Nandez dal Cagliari, col ragazzo che spinge per trasferirsi a Torino nelle ultime ore della sessione invernale. Tre entrate ma anche tre uscire: Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski sono ormai due giocatori del Tottenham, Kaio Jorge potrebbe muoversi in prestito con due squadre particolarmente interessate: il Granada in Spagna e il Cagliari in Italia.