LIVE TMW - Juventus scatenata, Zakaria e assalto a Nandez! Kulusevski e Bentancur al Tottenham

live Juventus scatenata, Zakaria e assalto a Nandez! Kulusevski e Bentancur al Tottenham

Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham, la Juventus che punta su Denis Zakaria e dà l'assalto a Nahitan Nandez. Un intreccio di mercato tutto da seguire e che vi racconteremo in diretta in questo live su TMW: segui con noi queste ultime concitate ore di calciomercato!

14.14 - Si lavora per far arrivare Zakaria domani a Torino - Denis Zakaria e la Juventus, contatti no stop per far sbarcare domani a Torino il centrocampista svizzero. Nelle casse del Borussia Mönchengladbach 3.5 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 3.5 milioni di bonus per chiudere l'accordo: andrà in scena in questi minuti un ultimo decisivo summit, la Juve aggiungerà qualche piccolo bonus per poi mettere tutto nero su bianco e far arrivare il giocatore domani in Italia.

13.55 - Kulusevski oggi a Londra, Bentancur lo raggiungerà presto - Gli accordi tra Juventus e Tottenham per il trasferimento a Londra di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur sono stati definiti. L'attaccante svedese già oggi sarà a Londra, lo raggiungerà presto Bentancur col Tottenham che ora sta definendo la cessione in prestito di Ndombele all'Olympique Lione.

12.32 - Accordo Lione-Tottenham per il prestito di Ndombele: così si sblocca Bentancur agli Spurs All'Olympique Lione è esploso, all'Olympique Lione è destinato a tornare. Tanguy Ndombele è il figliol prodigo che in questi ultimi giorni di mercato lascerà il Tottenham e si trasferirà nel club in cui è cresciuto. RMC Sport fa sapere che è stato raggiunto un accordo tra i due club per un prestito con diritto di riscatto. Una cessione necessaria per gli Spurs, pronti a chiudere adesso per Rodrigo Bentancur dalla Juventus.

12.10 - Non solo Zakaria: la Juve porta avanti i contatti per Nandez - Nahitan Nandez può arrivare alla Juventus, nonostante l'ormai definito acquisto di Denis Zakaria. Vanno avanti i contatti col Cagliari, nella trattativa può rientrare l'attaccante brasiliano Kaio Jorge.

10.27 - Zakaria-Juve, accordo totale! Tutti i dettagli. Fumata bianca dopo l'addio di Bentancur - Denis Zakaria a un passo dalla Juventus, l'accordo è totale sia col Borussia Mönchengladbach che col giocatore al quale verrà fatto firmare un contratto da 4 anni e mezzo da 3 milioni di euro netti a salire. Al club tedesco andranno 5 milioni di euro più due di bonus. Cosa manca, quindi? Che Bentancur vada al Tottenham: anche in questo caso l'accordo è definito, ma gli spurs a loro volta devono definire la cessione di un centrocampista.

10.00 - Intesa Juve-Tottenham per Bentancur. Fumata bianca dopo una cessione degli spurs - Tottenham e Juventus hanno raggiunto l'accordo anche per il trasferimento a Londra di Rodrigo Bentancur sulla base di un'offerta da 25 milioni di euro: in questo caso, però, gli spurs prima di chiudere vogliono definire la cessione di Ndombele o Lo Celso gli indiziati.

09.45 - E' fatta per Kulusevski al Tottenham, domani la firma - Dejan Kulusevski sarà un nuovo calciatore del Tottenham: domani la firma dello svedese, che nelle prossime ore volerà a Londra per le visite mediche e la firma.

08.00 - Kulusevski al Tottenham, ci siamo: affare da 40 milioni di euro - Dejan Kulusevski è a un passo dal Tottenham. Nella notte, raggiunto l'accordo per la cessione del calciatore svedese agli spurs: 5 milioni di euro per il prestito, 30 per il diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni e 5 di ulteriori bonus. Ora si stanno definendo gli ultimi dettagli, ma ci siamo: Kulusevski raggiungerà Conte e Paratici a Londra.