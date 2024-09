TMW Le voci dall'Arabia fanno felice il Milan? Pioli non ha ancora risolto il suo contratto

Le notizie di un possibile passaggio di Stefano Pioli all'Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo (e soprattutto di Guido Fienga, nuovo CEO del club), potrebbero fare felice - e parecchio - la dirigenza milanista. Perché sarebbe come togliere le castagne dal fuoco, soprattutto con un Paulo Fonseca sempre più in difficoltà dopo le prime tre gare di campionato. Quella contro il Venezia è già una partita decisiva e se Pioli non cambiasse squadra, firmando una risoluzione, si troverebbe giocoforza in pole position per sostituirlo. Non che il futuro del portoghese possa cambiare più di tanto, anzi, perché il Milan ci penserebbe di meno, avendo le mani libere da un altro contratto da onorare.

Insomma, sarebbe una situazione ideale per maturare quale potrebbe poi essere il prossimo tecnico rossonero, senza dovere pagare lo stipendio di Pioli, quindi potendo dirottare quelle risorse verso il nuovo tecnico. Pioli non ha mai risolto il contratto finora e quindi rimane a libro paga, ma è evidente che per eventualmente accettare la corte araba dovrebbe salutare il suo vecchio accordo. Da capire se gratuitamente oppure no, ma è possibile che i rapporti non si incrinino solo per qualche mese.

Insomma, le prossime ore potrebbero essere decisive non solo per Pioli, ma anche per Fonseca. E per il Milan del futuro che avrebbe più spazio per operare scelte.