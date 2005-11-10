Milan, Leao blocca il mercato: nessuna offerta concreta e l’assalto a Karetas si complica

Rafael Leao resta senza pretendenti concrete. La mancata cessione frena il mercato del Milan e rende più difficile l’affondo per Karetas.

Il futuro di Rafael Leao continua a rappresentare uno dei nodi principali del mercato del Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il portoghese è atteso nei prossimi giorni a Perth per iniziare la preparazione con Ruben Amorim e il resto della squadra, ma la sua situazione resta sospesa. Da settimane il club rossonero è disponibile ad ascoltare eventuali proposte, ma finora non sono arrivate offerte concrete. Il Milan valuta Leao circa 60 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza importante, ma il mercato non sembra essersi acceso.

Premier League fredda sul portoghese

Nonostante alcuni sondaggi e interessamenti, nessun club inglese si è spinto fino a presentare una proposta ufficiale. La situazione ricorda in parte quella di Theo Hernandez, ma con una differenza sostanziale: per Leao, al momento, manca una destinazione realmente pronta ad affondare il colpo. Sono state valutate anche ipotesi legate alla Turchia e all’Arabia Saudita, ma il giocatore non sembra particolarmente attratto da queste possibilità.

La mancata cessione complica l’affondo per Karetas

La permanenza di Leao rischia di avere conseguenze dirette anche sul mercato in entrata. Il Milan vorrebbe infatti investire su Karetas, ma senza un’uscita importante diventa difficile sostenere un’operazione molto onerosa. La richiesta sarebbe intorno ai 40 milioni di euro, mentre il Borussia Dortmund avrebbe già messo sul tavolo circa 30 milioni.

Il tempo stringe

Leao ha un contratto con il Milan fino al 2028 e il club non può permettersi di trascinare troppo a lungo la situazione. Se non arriveranno offerte convincenti, il portoghese resterà a disposizione di Amorim e il Milan dovrà eventualmente rivedere i propri piani di mercato.

La sensazione, dunque, è che una parte importante delle prossime mosse rossonere dipenda proprio dal futuro di Leao: una sua cessione libererebbe risorse e spazio, mentre la permanenza obbligherebbe la dirigenza a cercare strade alternative.