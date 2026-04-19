Leao per Rabiot: Milan in vantaggio (0-1) al 45' a Verona. Maignan salva nel recupero

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale di Verona-Milan

La connessione Leao-Rabiot accende un Milan a corto di idee a Verona: i rossoneri sono avanti 0-1 al Bentegodi al 45'. Rete del francese al 41' su assist del portoghese, fischiato nell'ultima sfida contro l'Udinese. Un primo tempo spento, con tanto giro palla di ambo le squadre e poche vere emozioni. I padroni di casa si sono difesi fin qui con ordine, andando vicinissimi al pareggio in pieno recupero: Maignan ha detto di no a Belghali con un grande intervento.

Inizio soporifero, il Milan aspetta

Il Milan inizialmente aspetta, senza pressare, il Verona fa girare palla in cerca di sbocchi non facili da trovare. L'avvio comunque è di marca gialloblu e il primo tiro arriva all'11', con la gran botta di Edmundsson dai 25 metri che finisce alta. La squadra di Allegri cerca di colpire in due modi: in ripartenza, o sui piazzati, addormentando il ritmo del gioco: non a caso il primo tiro rossonero si fa registrare dopo quasi mezz'ora di gioco (Bartesaghi da fermo, alto). Sammarco perde anche Oyegoke (all'ultimo si erano fermati anche Sarr e Suslov, non convocati): al suo posto Lirola dopo 21 minuti.

Leao per Rabiot: Milan in vantaggio

Al 32' Rabiot ci prova dal limite, imbeccato da Fofana: destro centrale, controlla Montipò. La noia è spezzata da un lampo. Triangolazione in 30 metri di Rabiot e Leao, il portoghese imbuca per il compagno che batte Montipò in uscita. In pieno recupero Belghali si invola (imbeccato da Bernede) davanti a Maignan, che compie un miracolo salvando Allegri.