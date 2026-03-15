Leao sarà mai un campione? Altra notte buia all’Olimpico e proteste al momento del cambio

Altra serata complicata per Rafael Leao nella sconfitta del Milan contro la Lazio. L’attaccante non è riuscito a incidere nella gara dell’Olimpico, risultando poco pericoloso e ben controllato dalla difesa biancoceleste, in particolare da Mario Gila, tra i migliori in campo. Il numero 10 rossonero ha faticato a trovare spazi e ritmo, senza mai riuscire a creare reali problemi alla retroguardia di Sarri. Una prestazione opaca che si inserisce in una stagione non semplice per il portoghese, che si è messo sì al servizio della squadra giocando da centravanti, ma non ha comunque garantito l'affidabilità che serviva.

La gara di questa sera si è ulteriormente complicata per Leao quando al 66’ Allegri ha deciso di sostituirlo inserendo Nkunku. Il diretto interessato non ha preso bene la scelta del tecnico: quando ha visto il suo numero comparire sul tabellone delle sostituzioni, ha provato a convincere l’allenatore a lasciarlo in campo. "Mancano 20 minuti, non togliermi", ha detto ad Allegri, mostrandosi visibilmente contrariato. Nemmeno l’abbraccio consolatorio di Allegri è bastato a stemperare il momento, con Leao che ha lasciato il campo senza nascondere la sua frustrazione.

La partita, nel frattempo, era stata sbloccata dalla Lazio con il gol di Isaksen al 26’, rete poi decisiva per l’1-0 finale. Per Leao si tratta dell’ennesima gara sottotono in una stagione segnata anche da diversi problemi fisici: finora in questa stagione ha raccolto 23 presenze, 10 gol e 2 assist, ma ha dovuto saltare 10 partite tra un problema agli adduttori e un precedente infortunio al polpaccio.