Ufficiale Lecce, altro innesto per la Primavera: ecco il centrocampista sloveno Milojevic

Sono ore importanti in casa Lecce, con l'arrivo ormai imminente del nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco, che prenderà il posto di Marco Giampaolo dopo la salvezza ottenuta nello scorso campionato all'ultima giornata con la vittoria sul campo della Lazio. Ospite dei microfoni di Piazza Giallorossa, nelle scorse ore il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato così del probabile ritorno di Eusebio Di Francesco sulla panchina del club salentino: "Ancora non c’è l’ufficialità e credo ci siano adempimenti burocratici che l’allenatore deve risolvere anche con la vecchia società di appartenenza. Credo sia quello l’elemento principale che ora non ci consente di dare l’ufficialità".

Nel frattempo, il Lecce porta avanti il mercato anche per quanto riguarda il settore giovanile. E' di oggi infatti l'annuncio di un'altra pedina per la formazione Primavera, ecco la nota integrale: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nemanja Milojevic dal NK Radomlje. Il centrocampista sloveno classe 2007 oggi sarà a Lecce per le visite mediche".