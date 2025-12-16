La Sampdoria guarda agli esuberi di Serie A per gennaio: occhi in casa Parma e Lecce

La Sampdoria vuole provare a raddrizzare una stagione partita sotto cattivi auspici e guarda al mercato di gennaio come possibile punto di svolta. La dirigenza blucerchiata si sta muovendo su più fronti, con l’obiettivo di rinforzare una rosa che finora non ha espresso il potenziale atteso.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il club genovese avrebbe inserito due nuovi profili nella lista dei possibili rinforzi. Il primo è Tjas Begic, esterno offensivo classe 2003 di proprietà del Parma, che in questa Serie A ha trovato pochissimo spazio, collezionando appena un minuto complessivo. Un profilo giovane e di prospettiva, che potrebbe trovare continuità in blucerchiato.

L’altro nome è quello di Thorir Helgason, centrocampista venticinquenne del Lecce, anch’egli utilizzato con il contagocce in stagione. Entrambi rappresentano opportunità di mercato legate al poco minutaggio nei rispettivi club. La Sampdoria valuta e pianifica: gennaio sarà decisivo per invertire la rotta.