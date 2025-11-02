Live TMW Lecce, Di Francesco: "Ci davano per vittima sacrificale ma abbiamo giocato alla grande"

Nel post partita della sfida tra Fiorentina e Lecce, gara valida per la decima giornata di Serie A e vinta dai salentini per 1-0, parla in conferenza stampa il tecnico della formazione ospite Eusebio Di Francesco. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb

Ore 17:30 - inizio conferenza stampa

Quanto è importante questa vittoria?

"Era una partita a doppio taglio: potevamo sembrare una vittima sacrificale, invece abbiamo affrontato la gara alla grande. Siamo andati in difficoltà solo per i primi 5-10 minuti poi siamo cresciuti con la pressione e li abbiamo messi in difficoltà. Loro non hanno quasi mai tirato in porta nonostante la differenza tra le due squadre".

Berisha sta crescendo.

"Sto cercando di trovargli il ruolo giusto. Penso che come trequartista stia facendo molto bene. Sono contento di lui, perché è un ragazzo che lavora alla grande. È uno dei leader della rosa".

Si aspettava di più dai cambi?

"Per chi entra non è facile: gli ultimi 10 minuti la Fiorentina ha fatto all in. Potevamo essere più bravi in alcune gestione ma credo che tutti abbiano fatto una grande prova. Cambi tardivi? Se qualcosa funziona perché cambiarla? Nei primi 25 minuti del secondo tempo la Fiorentina non ha fatto nulla, noi eravamo una squadra viva. I giocatori mi hanno dato tutti un ottima risposta in allenamento, anche quelli che hanno giocato tanto".

Ci può dire se ha fatto bene Falcone a sgridare Camarda?

"Si sono già chiariti nello spogliatoio. Sono cose che a caldo possono accadere e si cresce anche in questi episodi"

È vero che ci sono squadre meglio attrezzate per lottare per la salvezza?

"Qualcosa di vero c'è ma ci vuole poco ad accendere la scintilla per una squadra che ha tante potenzialità come la Fiorentina".

Il centrocampo ha retto bene su Dzeko.

"All'inizio abbiamo preso qualche imbucata ma siamo cresciuti con il passare dei minuti. Sono contento della prestazione di Coulibaly e Ramadani".

Ore 17:39 - Termina la conferenza stampa