Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali: Lucca torna al centro dell'attacco, riposa McTominay

Eusebio Di Francesco ripropone Camarda al centro dell'attacco per la sfida ai campioni d'Italia di Antonio Conte: l'italiano sarà affiancato da Pierotti e Banda nel tridente che dovrà creare grattacapi agli azzurri. A centrocampo ancora l'affiatato trio Ramadani, Coulibaly e Berisha, mentre in difesa spazio a Veiga, Gaspar, Gabriel e Gallo, vere certezze della squadra al pari di capitan Falcone. Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli, prima gara del nono turno di Serie A 2025/26:

LECCE (4-3-3) Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Banda, Camarda, Pierotti.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Tete Morente, Stulic, N'Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh.

Allenatore: Di Francesco.

Negli azzurri tante novità per Conte, che concede un turno di riposo a McTominay e rilancia Elmas al fianco di Anguissa e Gilmous, con Politano e Lang che agiranno ai lati di Lucca, titolare al centro dell'attacco. La difesa davanti a Milinkovic-Savic sarà compostra da Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Olivera, quindi con Hojlund ancora in panchina.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.

Allenatore: Antonio Conte.