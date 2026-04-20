Lecce, Trinchera: "Cercheremo di fare un'impresa. Camarda? Vuole darci una mano"

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match contro la Fiorentina, valido per la 33ª giornata di Serie A. Il dirigente ha affrontato i temi del momento della squadra, del ritiro voluto dai giocatori e del rientro di Camarda.

Parto dalla consapevolezza che ha la squadra in questo momento, perché dopo quattro sconfitte i dubbi sono tornati nella testa dei tifosi. Quanto sono coscienti i giocatori della difficoltà del momento?

"Questa è una squadra abituata a lottare da sempre e a ritrovarsi in situazioni di difficoltà come quella attuale. È il nostro cammino, è il nostro percorso, è la nostra vera reale dimensione. Siamo abituati e quindi oggi è un'altra occasione che cerchiamo di sfruttare al massimo, sapendo che davanti abbiamo una Fiorentina che è stata costruita per obiettivi prestigiosi."

Sul ritiro ha voluto far chiarezza ieri mister Giampaolo. Le chiedo, dal punto di vista della società, di questa scelta e, perché no, anche della reazione dei giocatori, dato che non è un ritiro scontato e sarà molto lungo.

"La squadra è molto centrata. Sa che dobbiamo fare una grande impresa per venirne fuori da questa situazione e i giocatori hanno espresso il desiderio, con il mister e con lo staff tecnico, di andare in ritiro per prepararsi al meglio per questo finale di stagione. Noi abbiamo condiviso la scelta ed è una bella iniziativa che dà merito alla consapevolezza di questi ragazzi, che vogliono farcela a tutti i costi."

Un'ultima curiosità: domani torna Camarda, che è un po' un capitolo agrodolce — forse più amaro — di questa stagione del Lecce, sia per la mancanza di gol in attacco sia per l'esperienza che avrebbe potuto fare questo ragazzo. Con che spirito torna e quanto può essere utile in queste ultimissime partite?

"Ha recuperato da un infortunio abbastanza serio. Negli ultimi giorni ci ha chiamato e ha grande entusiasmo di venire a Lecce a dare una mano alla squadra. Noi accettiamo questo suo spirito positivo di aiutarci a raggiungere un obiettivo strepitoso."