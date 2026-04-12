Lecce, Trinchera su Falcone: "Qui protagonista, ma non tarpiamo ali a nessuno"

Prima del match tra Bologna e Lecce, Stefano Trinchera ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "

"Siamo consapevoli di essere all'ultima curva, a prescindere da chi incontriamo. I punti diventano ora determinanti e dobbiamo fare attenzione. Falcone? Noi ce lo godiamo, ha fatto la gavetta, viene dal basso e ha dimostrato di valere la Nazionale e un club. Qui a Lecce lui è protagonista assoluto, non tarpiamo le ali a nessuno: se arriva un'offerta che soddisfi tutti le parti, le terremo in conto. Lui però è contento di stare qui".

Le formazioni ufficiali



Italiano sorprende tutti a partire dalla porta: gioca Pessina dal 1', mentre in difesa ci saranno Joao Mario, Casale, Lucumì e Miranda. Davanti al reparto difensivo, ecco Freuler e Moro con Sohm sulla linea della trequarti accanto a Orsolini e Cambiaghi. Si accomodano in panchina Bernardeschi e Odgaard, così come Rowe: sarà Castro il terminale offensivo.

Di Francesco risponde con il 4-3-3. Tra i pali Falcone, qualche sorpresa in difesa con Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Ndaba davanti all'estremo difensore. Non c'è Gandelman a centrocampo: spazio per Ngom assieme a Ramadani e Coulibaly. Davanti, scelto Stulic per completare il tridente con Banda e Pierotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda.