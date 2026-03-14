Lecce, Veiga dopo l'intervallo: "Serve restare attenti e cercare il secondo gol"
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Durante l'intervallo di Napoli-Lecce, con i salentini avanti grazie alla rete di Siebert, è intervenuto ai microfoni di DAZN di Danilo Veiga: "Dobbiamo restare attenti a ciò che può succedere e cercare il secondo gol".
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