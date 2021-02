Leicester, Leeds e Eintracht su Pobega, ma il giovane centrocampista vuole tornare al Milan

Tommaso Pobega sta giocando un'ottima stagione con la maglia dello Spezia, squadra in cui si è trasferito in estate in prestito dal Milan. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di alcuni club europei come Leicester, Leeds e Eintracht Francoforte, ma il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile milanista, punta a tornare in rossonero. Lo riporta Tuttosport