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Liberato dalla Lazio, Zazza esplode in C ad Altamura: c'è la fila in A e Premier

Liberato dalla Lazio, Zazza esplode in C ad Altamura: c'è la fila in A e PremierTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Marco Conterio
Oggi alle 13:34Serie A
Marco Conterio

Matteo Zazza definì il suo debutto in prima squadra con la maglia della Lazio, in Europa contro il Braga, il giorno professionalmente più bello della sua vita. Il 2005 della Capitale s'è poi liberato dai biancocelesti ed è stato un'intuizione del Team Altamura: il ds Matteo Lauriola lo ha portato nel club pugliese dove il difensore ha giocato in questa C ben 33 partite.

Prestazioni che sono valse al ventenne difensore attenzioni importanti, anche da parte di società di Serie A e anche in Premier League. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, non mancherebbero estimatori (e offerte pronte in vista dell'estate) per un giocatore che si sta facendo valere nella terza serie italiana.

Come logico che sia: quando i giovani hanno talento, e trovano spazio, allora anche le società di livello superiore si interessano dopo averli visti alla prova. Tra queste ci sono Bologna e Sassuolo che stanno seguendo con attenzione la stagione di Zazza. Non sono però le sole in A e, come detto, anche società di Premier League lo avrebbero visionato nel corso di queste ultime settimane. Un ulteriore messaggio ai naviganti, un'indicazione anche per il futuro del nostro calcio. Lasciarsi sfuggire giocatori come Zazza, da parte di un club di A, è un peccato. Ma serve trovare chi ha il coraggio di credere in loro e di lanciarli. I frutti poi si raccolgono presto...

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