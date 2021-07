live Belgio ko, Martinez: "Non ho rimpianti ma l'Italia ha fatto bene. E gli auguro il meglio"

vedi letture

La nazionale leader del Ranking Fifa, il Belgio di Roberto Martinez, torna a casa anzitempo dagli Europei. Decisiva la sconfitta contro l'Italia per 1-1 all'Allianz Arena di Monaco. Queste le parole di Martinez in conferenza stampa dalla Baviera.

Clicca qui per rileggere il live di Belgio-Italia 1-2 a cura di TMW

Seguila live su Tuttomercatoweb.com

Sulle sensazioni dopo il ko "Le sensazioni sono di tristezza e dispiacere. Non meritiamo di essere fuori, abbiamo fatto un gran lavoro per essere pronti, per esserlo dal primo giorno. L'Italia è un'ottima squadra, purtroppo è andata a nostro sfavore. Nel primo tempo hanno giocato meglio, abbiamo creato solo in contropiede e non su giocata. Nella ripresa siamo stati in focus, cercando e sfiorando anche il pareggio. Non ho un solo rimpianto per come hanno giocato i ragazzi".

Sull'Italia "L'Italia è cresciuta in questi mesi, hanno fiducia, sono una squadra, si diverte. Le vittorie aiutano, hanno iniziato meglio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto bene e siamo stati sfortunati a non segnare. L'Italia ha meritato di andare avanti e gli auguro il meglio".

Su Doku "Negli ultimi tre giorni ha dimostrato di essere pronto. Avete visto le sue qualità, in un torneo così, intenso, che chiede così tanto, è chiaro che le sue qualità avrebbero potuto aiutarci. Non ha mai giocato da 'giovane', solo chi ha qualità così eccezionali può far così bene".

Sugli infortuni "Abbiamo gestito bene gli infortuni di Witsel, di De Bruyne, di Hazard, sfruttando bene le loro qualità. Poi gli infortuni capitano ma è stato esemplare e chiaro come Kevin abbia giocato oggi. Per i tifosi è un orgoglio vedere che questi ragazzi hanno fatto tutto per raggiungere quello che vogliamo. Poi le sconfitte, con un margine così ridotto, ci stanno".

Sul suo futuro "Siamo fuori dagli Europei, adesso non voglio dire nulla che potrebbe essere emozionale. Ora voglio solo guardare dietro a questo Europeo, e dire che i ragazzi non hanno fatto nulla di sbagliato. Ora analizzeremo tutti ma tristezza e dispiacere sono quello che ho in testa".

Sulle sue sensazioni "Il calcio è crudele ma solo uno può vincere e uno solo poteva farlo oggi. L'Italia ha 14 vittorie di fila, è straordinaria, i margini erano davvero ridotti. Capita, la fortuna a un ruolo ed eravamo nella parte sbagliata della medaglia".

FINISCE QUI LA CONFERENZA STAMPA DI ROBERTO MANCINI