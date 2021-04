live Bologna, De Leo: "Discorso salvezza quasi chiuso. Nuovi obiettivi? Prima la matematica"

17.10 - Mihajlovic chiama, il Bologna risponde. Con un convincente 4-1 sullo Spezia, i padroni di casa conquistano una vittoria importante in chiave salvezza. Orsolini, Barrow e due volte Svanberg a rete per i felsinei. Grazie al risultato positivo di questo pomeriggio la squadra guidata dal tecnico serbo si porta a 37 punti in classifica e può considerare quasi completato il primo obiettivo stagionale. Tra pochissimo il tattico del Bologna, Emilio De Leo, siederà in sala stampa per raccontare la gara dei suoi, vista la squalifica dell'allenatore serbo. Qui su TUTTOmercatoWEB.com la conferenza in diretta.

Tre punti fondamentali per la salvezza, ma siamo a 4 punti dal 9° posto... Il Bologna può puntare a un nuovo obiettivo?

"Oggi abbiamo messo un macigno sul discorso salvezza. Manca qualche punticino per la matematica, poi dopo punteremo qualcosa in più. Oggi dovevamo aggiungere una vittoria alla nostra classifica e ci siamo riusciti, questo ci rende contenti e più sereni".

La vittoria era quello che chiedeva il mister in settimana...

"Si, perché nelle scorse giornate il Bologna ha fornito belle prestazioni, ma dovevamo essere più cinici ed oggi ne siamo stati capaci".

