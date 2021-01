live Bologna, Mihajlovic: "Avremmo meritato più del Milan. Barrow mi è piaciuto"

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, commenta la sfida di questo sabato pomeriggio contro il Milan. I rossoblù non riescono ad agguantare il pareggio nei minuti finali ed escono sconfitti dal Dall'Ara per 1-2.

Un commento alla partita?

"Loro hanno giocato bene, ma noi abbiamo fatto una prestazione migliore".

Vuole commentare la direzione arbitrale?

"Non commento, l'arbitro oggi ha fatto quello che doveva fare. Non abbiamo perso per le fischiate dell'arbitro, ma perchè non abbiamo saputo concretizzare le occasioni avute".

E' d'accordo che i subentrati sono entrati benissimo?

"Si, ma è giusto che sia così. Uno anche se gioca solo 5/10 minuti deve dare il meglio di sé. Abbiamo giocato contro la prima in classifica ma oggi non si è visto. Abbiamo fatto meglio di loro".

Le è piaciuto Soumoro alla prima da titolare?

"Si mi è piaciuto ma oggi tutti hanno fatto bene".

Un commento alla partita di Barrow?

"Sono molto soddisfatto della sua gara".

