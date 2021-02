live Bologna, Mihajlovic: "Gol regalato. Abbiamo fallito a livello mentale"

22.50 - Il tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic, sarà a breve a disposizione della stampa per commentare la gara appena conclusasi tra Bologna e Benevento. I padroni di casa passati in vantaggio dopo appena un minuto di gioco si sono fatti rimontare dai campani, in gol con Viola. Un punto per parte, quindi, al Dall'Ara. Qui su TUTTOmercatoWEB.com la diretta scritta della conferenza.

22.56 - Inizia la conferenza di Mihajlovic.

Questa sera il Bologna non si è espresso al meglio, cosa ne pensa?

"Non abbiamo fatto la nostra solita gara, abbiamo fatto gol troppo presto forse e non siamo stati così bravi a gestirla. Dispiace perché la partita era alla nostra portata. Il risultato è giusto ma il gol lo abbiam regalato".

Partita fallita a livello mentale?

"Sicuramente, perché vincendo avremmo potuto staccare dalla zona pericolosa. Lo avevo detto ai ragazzi ma evidentemente non gli è entrato in testa. Mi predo io le mie responsabilità perché dovevamo far meglio".

22.58 - Termina la conferenza.