live Bologna, Mihajlovic: "Nemmeno la Roma capisce come si è trovata in vantaggio"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

20.05 - Termina Roma-Bologna all'Olimpico con il risultato di 1-0 per i giallorossi. Decisiva la rete di Mayoral nel primo e tre punti conquistati per la squadra di Fonseca. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic, invece, restano nella parte destra della classifica. Di seguito le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa.

20.30 - Inizia la conferenza

“Non si può dopo quel primo tempo, con quello che abbiamo creato, non andare avanti, anche la Roma non sa come si è ritrovata in vantaggio, hanno superato due volte la metà campo. Dominiamo, ma mi dispiace perché ai ragazzi non posso dire niente. Creiamo e purtroppo non facciamo gol, con le grandi squadre basta una ca***ta per prenderlo. Ci manca qualcosa, se non la butti dentro non vinci le partite. Non è colpa mia né dei giocatori. Sappiamo quello che ci manca. Ora abbiamo due partite in casa con Spezia e Torino, pensiamo partita dopo partita. Se qualcuno si metterà seduto farà pagare tutti per lui. Mi auguro che non lo faranno, mancano otto partite e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile”.

Sul futuro

"Il futuro è quello che mi aspetta la prossima settimana, ora penso alla partita di oggi, non ho tempo di pensare ad altro. Sono incazzato purtroppo".

20.33 - Finisce la conferenza