live Bologna, tra poco le parole di Mihajlovic in sala stampa

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

17.10 - L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, siederà a breve in sala stampa per commentare la sfida di questo sabato pomeriggio contro il Milan. I rossoblù non riescono ad agguantare il pareggio nei minuti finali ed escono sconfitti dal Dall'Ara per 1-2. Segui su TUTTOmercatoWEB.com la conferenza in diretta del tecnico felsineo.