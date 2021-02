live Cagliari, Rugani: "Sto benissimo, non vedo l'ora di iniziare"

Daniele Rugani, ultimo acquisto in ordine di tempo per quanto riguarda il Cagliari, sarà presentato in mattinata alla stampa insieme al compagno Kwadwo Asamoah, anche lui ufficializzato nelle ultime ore. Inizio previsto alle 11.30.

11.35 - Qualche minuto di ritardo sull'orario di inizio previsto.

Quanto si sente pronto per giocare subito domenica?

"Io mi sento bene, molto bene: dopo qualche problemino di inizio stagione ero in gruppo da 3 o 4 settimane. Sono pronto sia fisicamente che mentalmente, non vedo l'ora di iniziare dopo il periodo in cui son rimasto fermo".

Il suo primo impatto con Cagliari.

"Sono molto contento di essere qua, ringrazio presidente e direttore: è un'opportunità che si è presentata all'ultimo momento, ma ho accettato subito. Come diceva il presidente, vedo che in questa squadra e società ci sono dei valori importanti, che ho sentito anche da avversario. Spero da avvertirlo anche da giocatore, nonostante la situazione difficile che tutti noi stiamo affrontando, ma non ho dubbi che sarà così".