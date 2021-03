live Coronavirus, i nazionali dell'Inter possono partire. Italia, tamponi negativi

18.10 - Protezione Civile, il bollettino: 13.846 nuovi contagiati (-8.605 positivi rispetto a ieri). 386 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 169.196 tamponi e individuati 13.846 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 563.067, 8.605 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 386 persone affette da Coronavirus per un totale di 105.328 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 563.067 (-8.605)

Deceduti: 105.328 (+386)

Dimessi/Guariti: 2.732.482 (+32.720)

Ricoverati: 31.559 (+627) di cui in Terapia Intensiva: 3.510 (+62)

Tamponi: 47.060.099 (+169.196)

Totale casi: 3.400.877 (+13.846, +0,73%)

16.59 - Calcagno (AIC): "Protocollo ok. Poi se interviene una Ats, purtroppo non possiamo fare nulla" - "Spero che il peggio sia passato, e il calcio ha retto, il protocollo ha retto. Non solo la Serie A ma anche le serie inferiori hanno mantenuto il calendario. Poi se una Ats comunica ad una squadra che non può giocare, lì purtroppo non possiamo fare nulla perché è un organismo superiore al nostro". Così Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori e Vice Presidente della FIGC, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Speriamo che pian piano in generale nel nostro paese riusciamo a venirne fuori. Credo che quest’annata particolare per le italiane in Europa non ci consenta di fare ragionamenti di sistema, poi che sicuramente abbiamo un divario con gli altri paesi questo deve essere motivo di analisi. Quest’annata non può, però, essere presa a riferimento considerando infortuni e stress dei calciatori. Possono capitare infortuni in nazionale, ma questo è sempre accaduto e continuerà ad accadere. Ma non si possono mettere in discussione le nazionali, non farebbe bene al nostro sistema".

16.01 - Anche i giocatori dell'Inter in Nazionale? Mancini: "Siamo fiduciosi. Aspettiamo novità" - Nella sua conferenza stampa di inizio ritiro a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato anche dei giocatori dell'Inter che potrebbero presto raggiungere il resto del gruppo dopo l'ok dell'Ats: "Stiamo attendendo quel che accadrà, pare siano liberi visto che gli altri nazionali sono partiti per altre destinazioni. Vediamo se è possibile averli fra oggi, domani e mercoledì. Mi dispiace non averli ma siamo fiduciosi. Siamo tanti".

15.29 - Inter, i nazionali possono partire - Un positivo nel gruppo squadra ma non tra i giocatori. Questo il responso dei tamponi effettuati ieri mattina in casa Inter, con i nazionali che adesso potranno rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni. I diretti interessati dovranno indicare un domicilio nel propri Paesi di appartenenza per continuare l'isolamento fiduciario e dovranno viaggiare in sicurezza, con voli privati. Resta da capire se scenderanno in campo per le gare ufficiali o se si alleneranno soltanto.

L'ATS di Milano ha disposto che gli internazionali Radu, Skriniar, Hakimi, Perisic, Brozovic, Eriksen e Lukaku potranno raggiungere le rispettive nazionali a patto che lo facciano con mezzi privati (auto, aereo etc). I nazionali italiani sono al momento ad Appiano Gentile, in attesa.

12.36 - Italia, tamponi negativi per tutti i giocatori - Il gruppo della Nazionale Italiana è attualmente a Coverciano - l'ultimo ad arrivare in ordine di tempo è Vincenzo Grifo, che raggiungerà Firenze nel pomeriggio - e ha svolto tra ieri sera e questa mattina i tamponi molecolari, risultati tutti negativi.

10.16 - Inter, oggi il possibile via libera per i nazionali - In casa Inter si riapre il dibattito sulla partenza o meno dei Nazionali e sale l'alta tensione in casa nerazzurra. L'Ats ha dato il via libera ai giocatori: se tutti i tamponi di oggi saranno negativi Lukaku e gli altri stranieri partiranno, ma il club nerazzurro non vorrebbe vedere in campo i giocatori nelle partite di qualificazione al prossimo Mondiale. Per la società potranno solo allenarsi.

