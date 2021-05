live Coronavirus, Speranza: "Terza dose di vaccino". Copa America spostata in Brasile

23.11 - I dati sulla vaccinazione di oggi - Sono 34.631.219 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 94,4% del totale di quelle consegnate, che sono finora 36.692.939. Nel dettaglio, 24.310.552 Pfizer-BioNTech, 3.375.557 Moderna, 7.420.580 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.226.250 Janssen (J&J). E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.06 di oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 11.942.769, il 20,15% della popolazione.

20.51 - La Coppa America si disputerà in Brasile - Il torneo per nazioni più importante del continente americano si disputerà in Brasile. Lo ha comunicato il Conmebol, dopo la decisione di non giocare in Argentina - sede prevista inizialmente insieme alla Colombia - a causa della situazione della pandemia Covid-19 nel Paese.

19.45 - Catanzaro-Albinoleffe si giocherà a porte chiuse - L’US Catanzaro 1929 comunica con grande rammarico ai propri tifosi che per ragioni tecnico-organizzative e strutturali la gara Catanzaro – Albinoleffe del prossimo mercoledì 2 giugno si disputerà al “Ceravolo” senza la presenza di pubblico. Inoltre, per trasparenza di informazioni si comunica che i pochi biglietti invito disponibili per la società saranno esclusivamente distribuiti tra gli sponsor che hanno sostenuto il club in questo momento difficile dovuto al Covid-19, tra il gruppo squadra e tra gli addetti ai lavori del settore giovanile, al fine di premiare chi ci ha supportato economicamente e lavorativamente fino a questo traguardo.

17.28 - I numeri della pandemia di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 86.977 tamponi e individuati 1.820 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 233.674, 4.622 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 82 persone affette da Coronavirus per un totale di 126.128 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 233.674 (-4.622)

Deceduti: 126.128 (+82)

Dimessi/Guariti: 3.858.019 (+6.358)

Ricoverati: 7.515 (-137) di cui in Terapia Intensiva: 1.033 (-28)

Tamponi: 66.172.255 (+86.977)

Totale casi: 4.217.821 (+1.820, +0,04%)

15.30 - Niente Copa America in Argentina - Due settimane prima dell'inizio della Copa América, la Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha deciso che il torneo regionale non si svolgerà in Argentina come era invece previsto, a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato oggi la stessa Conmebol su Twitter. "La Conmebol informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l'organizzazione della Copa América in Argentina", si legge nel comunicato. La confederazione precisa che sta analizzando "l'offerta di altri paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale". Tra le possibili opzioni c'è il Cile, come recentemente ricordato da un funzionario Conmebol, l'argentino Gonzalo Belloso. La Copa América è la più importante competizione internazionale organizzata dal Conmebol. L'Argentina avrebbe dovuto co-organizzare il torneo con la Colombia, dove i disordini sociali che hanno causato la morte di decine di persone lo hanno però reso impossibile. Per quanto riguarda l'Argentina, il ministro della Salute argentino Carla Vizzotti aveva recentemente avvertito delle difficoltà di un'organizzazione del genere poiché il Paese da 45 milioni di abitanti sta attraversando il periodo più critico della pandemia, con oltre 41.000 contagiati solo giovedì. Per questi motivi, secondo un sondaggio diffuso venerdì, il 70% degli argentini si è opposto all'organizzazione della Copa América nel proprio Paese.

10.32 - Speranza: "Terza dose di vaccino dai medici di base" - "Sarà molto probabile dover fare una terza dose di vaccino, un richiamo che sarà probabilmente "modificato" per coprire le varianti. Bisognerà dunque passare da una fase straordinaria ad una fase ordinaria e penso che questa nuova ordinarietà possa essere affidata alla nostra straordinaria rete di medici di medicina generale". Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

LUNEDÌ 31 MAGGIO